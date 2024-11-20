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今日の注目スケジュール：工作機械受注、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(10月) -3919億円 -2943億円
08:50 輸出(10月) 0.5％ -1.7％
08:50 輸入(10月) -1.3％ 1.8％
13:00 首都圏新築分譲マンション(10月) -13.7％
15:00 工作機械受注(10月) 9.3％
16:15 訪日外客数(10月) 287.22万人
＜海外＞
10:00 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.10％ 3.10％
10:00 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 3.60％ 3.60％
16:00 英・消費者物価コア指数(10月) 3.2％
16:00 英・生産者物価産出指数(10月) -0.7％
17:00 南ア・消費者物価指数(10月) 3.8％
欧・ECBが金融安定報告公表
欧・ラガルドECB総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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