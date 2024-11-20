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今日の注目スケジュール：工作機械受注、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など

2024年11月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英消費者物価コア指数、英生産者物価産出指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(10月)　-3919億円　-2943億円
08:50　輸出(10月)　0.5％　-1.7％
08:50　輸入(10月)　-1.3％　1.8％
13:00　首都圏新築分譲マンション(10月)　　-13.7％
15:00　工作機械受注(10月)　　9.3％
16:15　訪日外客数(10月)　　287.22万人


＜海外＞
10:00　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.10％　3.10％
10:00　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.60％　3.60％
16:00　英・消費者物価コア指数(10月)　　3.2％
16:00　英・生産者物価産出指数(10月)　　-0.7％
17:00　南ア・消費者物価指数(10月)　　3.8％


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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