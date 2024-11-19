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11/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 11/19
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（18791.81、+111.69）
・1ドル＝154.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（38340、+80）
・SOX指数は上昇（4888.77、+55.18）
・VIX指数は低下（15.58、-0.56）
・米原油先物は上昇（69.16、+2.14）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38220.85、-422.06）
・NYダウは下落（43389.60、-55.39）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・気象庁3カ月予報
・東京海上、SOMPO、MS&ADなど決算発表
・ユーロ圏経常収支（9月）
・ユーロ圏CPI（10月）
・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏の妥結賃金指標発表（7-9月）
・欧州6カ国（独、仏、英、伊、ポーランド、ウクライナ）外相会談
・米住宅着工件数（10月）
・米住宅建設許可件数（10月）
・カナダ消費者物価指数（10月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル主要20カ国（G20）首脳会議
・石破首相がブラジルG20終了後に記者会見
・ウォルマートなど決算発表《ST》
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