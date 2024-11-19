11/19の強弱材料

*08:46JST 11/19

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（18791.81、+111.69）

・1ドル＝154.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（38340、+80）

・SOX指数は上昇（4888.77、+55.18）

・VIX指数は低下（15.58、-0.56）

・米原油先物は上昇（69.16、+2.14）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38220.85、-422.06）

・NYダウは下落（43389.60、-55.39）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・気象庁3カ月予報

・東京海上、SOMPO、MS&ADなど決算発表

・ユーロ圏経常収支（9月）

・ユーロ圏CPI（10月）

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏の妥結賃金指標発表（7-9月）

・欧州6カ国（独、仏、英、伊、ポーランド、ウクライナ）外相会談

・米住宅着工件数（10月）

・米住宅建設許可件数（10月）

・カナダ消費者物価指数（10月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル主要20カ国（G20）首脳会議

・石破首相がブラジルG20終了後に記者会見

・ウォルマートなど決算発表《ST》