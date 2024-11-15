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11/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 11/15
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝156.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（38970、+390）
・米原油先物は上昇（68.70、+0.27）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38535.70、-185.96）
・NYダウは下落（43750.86、-207.33）
・ナスダック総合指数は下落（19107.65、-123.07）
・SOX指数は下落（5004.59、-1.70）
・VIX指数は上昇（14.31、+0.29）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・GDP速報値（7-9月）
・鉱工業生産確報（9月）
・第3次産業活動指数（9月）
・5年物国債の入札
・生保協会長が会見
・中国新築住宅価格（10月）
・中国鉱工業生産指数（10月）
・中国小売売上高（10月）
・中国不動産投資（10月）
・中国住宅販売（10月）
・中国調査失業率（10月）
・欧州委員会（EC）が経済予測を発表
・欧州連合（EU）財務相理事会
・英商品貿易収支（9月）
・英GDP速報値（7-9月）
・英鉱工業生産指数（9月）
・米小売売上高（10月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）
・米輸入物価指数（10月）
・米鉱工業生産指数（10月）
・米企業在庫（9月）
・アリババなど決算発表
・インド、ブラジルは休場《ST》
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