11/15の強弱材料

*08:39JST 11/15

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝156.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（38970、+390）

・米原油先物は上昇（68.70、+0.27）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38535.70、-185.96）

・NYダウは下落（43750.86、-207.33）

・ナスダック総合指数は下落（19107.65、-123.07）

・SOX指数は下落（5004.59、-1.70）

・VIX指数は上昇（14.31、+0.29）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・GDP速報値（7-9月）

・鉱工業生産確報（9月）

・第3次産業活動指数（9月）

・5年物国債の入札

・生保協会長が会見

・中国新築住宅価格（10月）

・中国鉱工業生産指数（10月）

・中国小売売上高（10月）

・中国不動産投資（10月）

・中国住宅販売（10月）

・中国調査失業率（10月）

・欧州委員会（EC）が経済予測を発表

・欧州連合（EU）財務相理事会

・英商品貿易収支（9月）

・英GDP速報値（7-9月）

・英鉱工業生産指数（9月）

・米小売売上高（10月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）

・米輸入物価指数（10月）

・米鉱工業生産指数（10月）

・米企業在庫（9月）

・アリババなど決算発表

・インド、ブラジルは休場《ST》