*08:06JST 米国株式市場は下落、利下げ期待が後退（14日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

DEC24

Ｏ 39005（ドル建て）

Ｈ 39135

Ｌ 38545

Ｃ 38995 大証比+415（イブニング比+5）

Vol 4540



DEC24

Ｏ 38915（円建て）

Ｈ 39100

Ｌ 38505

Ｃ 38970 大証比+390（イブニング比-20）

Vol 18960

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.24円換算）で、みずほFG＜8411＞、三菱UFJFG<8306

>、日本郵政＜6178＞、三菱商事＜8058＞、三井住友FG＜8316＞、東京エレク＜8035＞、ダイキ

ン工業＜6367＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 173.48 1.06 2710 44

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 12.07 0.56 1886 88

8035 (TOELY) 東京エレク 71.70 -1.76 22405 395

6758 (SONY.N) ソニー 18.49 -0.01 2889 11

9432 (NTTYY) NTT 24.26 -0.09 152 0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.94 0.70 2803 103

6501 (HTHIY) 日立製作所 50.89 1.02 3976 42

9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.93 0.31 49887 297

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.63 -0.84 8946 103

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.20 0.03 5687 37

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.55 -0.39 8011 68

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.29 0.40 3721 107

8031 (MITSY) 三井物産 418.40 8.01 3269 36

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.91 0.18 10085 50

4568 (DSNKY) 第一三共 29.34 -0.53 4584 33

9433 (KDDIY) KDDI 16.15 0.11 5047 4

7974 (NTDOY) 任天堂 13.03 0.05 8143 44

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.79 0.06 5904 80

7267 (HMC.N) 本田技研工業 25.78 -0.09 1343 20.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.38 -0.01 4181 20

6902 (DNZOY) デンソー 14.67 0.13 2292 21

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.89 -0.13 7153 23

4661 (OLCLY) オリエンランド 23.61 -0.43 3689 44

8411 (MFG.N) みずほFG 4.76 0.22 3719 188

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.09 0.14 18889 309

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.57 0.01 4240 27

7741 (HOCPY) HOYA 128.98 -2.09 20152 147

6503 (MIELY) 三菱電機 35.21 0.50 2751 22

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.38 0.01 2619 6.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.62 0.59 5097 27

6273 (SMCAY) SMC 21.14 -0.51 66058 58

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 -0.15 1383 -83.5

6146 (DSCSY) ディスコ 25.90 -1.30 40466 166

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.38 -0.65 2403 -10

8053 (SSUMY) 住友商事 21.00 0.06 3281 33

6702 (FJTSY) 富士通 18.31 0.72 2861 7.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 73.68 2.11 11512 117

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.31 0.11 5409 -4

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 -0.10 1562 62

8002 (MARUY) 丸紅 155.32 1.79 2427 26.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.62 -0.17 2069 15

6954 (FANUY) ファナック 13.24 0.21 4137 17

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.17 -0.01 3620 35

8801 (MTSFY) 三井不動産 25.00 0.20 1302 6

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.61 0.16 4158 43

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.81 0.03 3378 2

6594 (NJDCY) 日本電産 4.47 -0.09 2794 -34.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 59.10 -1.60 9234 116

4543 (TRUMY) テルモ 19.70 0.11 3078 23

8591 (IX.N) オリックス 108.33 0.57 3385 26

（時価総額上位50位、1ドル156.24円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5312 652 13.99

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.70 2297 225 10.86

5020 (JXHLY) ENEOS 10.85 848 64.8 8.27

4523 (ESAIY) Eisai Co 8.55 5343 386 7.79

8411 (MFG.N) みずほFG 4.76 3719 188 5.32

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 24.00 3750 -277 -6.88

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 1383 -83.5 -5.69

6752 (PCRHY) パナソニック 9.45 1476 -21 -1.40

6594 (NJDCY) 日本電産 4.47 2794 -34.5 -1.22

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 6.82 2131 -18 -0.84



「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：43750.86 前日比：-207.33

始値：44032.38 高値：44080.78 安値：43704.82

年初来高値：44293.13 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19107.65 前日比：-123.07

始値：19256.09 高値：19275.80 安値：19073.39

年初来高値：19298.76 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5949.17 前日比：-36.21

始値：5989.68 高値：5993.88 安値：5942.28

年初来高値：6001.35 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.587％ 米10年国債 4.436％



米国株式市場は下落。ダウ平均は207.33ドル安の43,750.86ドル、ナスダックは123.07

ポイント安の19,107.65で取引を終了した。

長期金利の低下を好感し、寄り付き後、小幅高。その後、10月生産者物価指数（PPI）

で根強いインフレが確認されたほか、新規失業保険申請件数で労働市場の強さが示され

長期金利が上昇に転じると相場は下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）のクグラ

ー理事が利下げ見送りの可能性に言及したほか、終盤にかけ、パウエル議長が、経済が

強く、速やかな利下げの必要性がないとの考えを示すと、下げ幅を拡大し、終了。セク

ター別では、テクノロジー・ハード機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落し

た。

食品会社のキャンベルスープ（CPB）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。エンタ

ーテインメントのウォルト・ディズニー（DIS）は第3四半期決算の結果で、ストリーミ

ングや新作映画興行が好調で、利益が予想を上回り、上昇。衣料品販売会社のアバクロ

ンビー＆フィッチ（ANF）や半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの目標株価引

き上げで上昇。カジノ運営のウィン・リゾーツ（WYNN）は著名投資家のティルマン・フ

ァティータ氏が同社株保有を増やしたことが当局への届け出で明らかになり、上昇。

コーチなどのブランドを運営するタペストリー（TPR）は同業カプリ・ホールディング

ス（CPRI）との合併を巡り連邦取引委員会（FTC）の反対を受け裁判所が差し止める判

決を受け計画を撤回することで合意し、上昇。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TS

LA）はサイバートラックの一部リコールやトランプ次期政権がEVに対する税優遇措置を

撤廃するとの報道を受け下落。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営するメ

タ・プラットフォームズ（META）は欧州当局が同社を独禁法違反で制裁金を科したとの

報道が嫌気され、下落。

半導体関連のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に四半期決算を発表。業

績見通しが弱く、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》