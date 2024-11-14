*23:31JST 【市場反応】米10月PPIは加速、新規失業保険申請件数は減少、ドル買い優勢

米国労働統計局が発表した10月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.2％と、予想通り9月＋0.1％から伸びが拡大。9月も0.0％から＋0.1％へ上方修正された。前年比では＋2.4％と、伸びが9月＋1.9％から拡大し7月来で最大。9月分は+1.8％から＋1.9％へ上方修正された。コア指数は前月比＋0.3％と、9月＋0.2％から伸びが拡大。前年比では＋3.1％。伸びは9月＋2.9％から予想以上に拡大し、6月来で最大となった。

同時刻に発表された米先週分新規失業保険申請件数（11/9）は4000件減の＋21.7万件と予想22.0万件を下回り5月来の低水準となった。失業保険継続受給者数（11/2）は＋187.3万人と前回188.4万人から減少した。

PPIが消費者物価指数（CPI）と同様、ディスインフレの停滞を示したほか、労働市場の底堅さが示され、利下げ観測が若干後退し米国債相場は一時反落。2年債利回りは4.26％から4.31％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は155円80銭から156円20銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0542ドルから1.0513ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2680ドルから1.2646ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・10月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、9月：＋0.1％←0.0％）

・米・10月生産者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、9月：＋0.2％←+0.2％）

・米・10月生産者物価指数：前年比＋2.4％（予想：+2.3％、9月：＋1.9％←+1.8％）

・米・10月生産者物価コア指数：前年比＋3.1％（予想：+3.0％、9月：＋2.9％←+2.8％）

・米・先週分新規失業保険申請件数：＋21.7万件（予想：22.0万件、前回：22.1万件）

・米・失業保険継続受給者数：＋187.3万人（予想：186.9万人、前回：188.4万人←189.2万人）《KY》