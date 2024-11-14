ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など

2024年11月14日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
09:30　豪・失業率(10月)　4.2％　4.1％
15:30　印・卸売物価指数(10月)　2.30％　1.84％
19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月)　　0.9％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(11月)　　1.34％
21:00　ブ・経済活動(9月)　　0.2％
21:30　欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(10月会合)
22:30　米・生産者物価コア指数(10月)　　2.8％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.1万件
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　10.25％　10.50％


印・貿易収支(10月、18日までに)　-220.00億ドル　-207.81億ドル

米・パウエルFRB議長がダラスで講演

米・リッチモンド連銀総裁が座談会

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演

ペルー・アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事