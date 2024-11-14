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今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、欧ユーロ圏GDP改定値、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
09:30 豪・失業率(10月) 4.2％ 4.1％
15:30 印・卸売物価指数(10月) 2.30％ 1.84％
19:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(7-9月) 0.9％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(11月) 1.34％
21:00 ブ・経済活動(9月) 0.2％
21:30 欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(10月会合)
22:30 米・生産者物価コア指数(10月) 2.8％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.1万件
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 10.25％ 10.50％
印・貿易収支(10月、18日までに) -220.00億ドル -207.81億ドル
米・パウエルFRB議長がダラスで講演
米・リッチモンド連銀総裁が座談会
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演
ペルー・アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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