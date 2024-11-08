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養命酒など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;253%;25600;2.27;722;-11 ＜2481＞ ;タウンニュース;250%;500;17.43;768;-3 ＜7925＞ ;前沢化成;155%;62700;0.06;1851;-5 ＜8917＞ ;ファースト住建;131%;39300;0.78;1011;-5 ＜7931＞ ;未来工;127%;10000;5.56;3620;-40 ＜7879＞ ;ノダ;117%;19500;4.98;853;3 ＜3639＞ ;ボルテージ;113%;11300;22.35;230;1 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;108%;9800;19.32;240;-2 ＜6516＞ ;山洋電気;105%;17900;4.29;8810;-180 ＜2930＞ ;北の達人;95%;393600;1.32;155;-1 ＜1681＞ ;上場MSエマ;92%;2550;0.97;2220;-9.5 ＜3902＞ ;ＭＤＶ;84%;80400;6.45;513;4 ＜2114＞ ;フジ日本;75%;1200;0.18;1010;4 ＜5026＞ ;トリプルアイズ;71%;37700;8.18;1371;-23 ＜6227＞ ;ＡＩメカテック;67%;55300;2.65;2670;-9 ＜4347＞ ;ブロメディア;65%;4200;17.03;1401;-3 ＜1633＞ ;不動産;61%;54;1.06;38740;-400 ＜9913＞ ;日邦産業;61%;6400;20.89;2097;52 ＜5240＞ ;ｍｏｎｏＡＩ;60%;8600;5.72;454;-2 ＜2540＞ ;養命酒;60%;6200;35.70;2492;-1
[コメント]養命酒＜2540＞はPBR1倍を下回って推移している。《TY》
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