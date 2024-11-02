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米国株式市場は反発、雇用統計受け利下げ期待強まる（1日）
*07:14JST 米国株式市場は反発、雇用統計受け利下げ期待強まる（1日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）
DEC24
Ｏ 38425（ドル建て）
Ｈ 38870
Ｌ 38035
Ｃ 38665 大証比+545（イブニング比+65）
Vol 5852
DEC24
Ｏ 38335（円建て）
Ｈ 38785
Ｌ 37950
Ｃ 38575 大証比+455（イブニング比-25）
Vol 23830
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル152.98円換算）で、日本郵政＜6178＞、KDDI＜9433＞、み
ずほFG＜8411＞、ディスコ＜6146＞、HOYA＜7741＞、日本電産＜6594＞、三井不動産＜8801＞など
が上し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 172.83 -0.19 2644 28.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.66 0.08 1631 10.5
8035 (TOELY) 東京エレク 74.90 0.43 22916 431
6758 (SONY.N) ソニー 17.73 0.13 2712 37.5
9432 (NTTYY) NTT 24.10 0.00 147 -0.4
8058 (MTSUY) 三菱商事 18.18 -0.44 2781 34.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 48.80 -1.70 3733 54
9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.89 -0.06 48785 645
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.86 -0.01 9136 172
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.33 -0.09 5608 34
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.40 0.40 7603 51
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.85 0.08 3276 37
8031 (MITSY) 三井物産 417.31 6.23 3192 38
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.07 -0.15 9232 91
4568 (DSNKY) 第一三共 32.13 -0.44 4915 46
9433 (KDDIY) KDDI 16.03 0.47 4905 145
7974 (NTDOY) 任天堂 13.07 -0.15 7998 35
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.10 -0.22 5523 88
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.30 -0.01 1545 21
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.58 -0.10 4155 30
6902 (DNZOY) デンソー 14.24 0.04 2178 22
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.71 -0.12 7254 41
4661 (OLCLY) オリエンランド 24.57 0.37 3759 17
8411 (MFG.N) みずほFG 4.31 0.08 3297 87
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.08 0.09 18480 80
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.96 0.02 4271 1
7741 (HOCPY) HOYA 136.67 2.40 20908 423
6503 (MIELY) 三菱電機 35.90 1.35 2746 20
6981 (MRAAY) 村田製作所 8.54 -0.21 2613 -15.5
7751 (CAJPY) キヤノン 32.38 0.19 4953 46
6273 (SMCAY) SMC 21.43 0.01 65567 807
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 0.10 1231 -135
6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 0.02 43752 942
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 -0.15 2172 12.5
8053 (SSUMY) 住友商事 21.14 -0.03 3234 45
6702 (FJTSY) 富士通 17.84 -0.81 2729 34
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 67.30 -1.45 10296 91
5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.82 0.00 5452 33
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.69 0.33 1483 75.5
8002 (MARUY) 丸紅 152.32 1.58 2330 41.5
6723 (RNECY) ルネサス 6.56 -0.22 2007 15.5
6954 (FANUY) ファナック 13.38 0.09 4094 50
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.25 0.03 3404 49
8801 (MTSFY) 三井不動産 26.30 0.50 1341 26
6301 (KMTUY) 小松製作所 26.39 0.41 4037 41
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.70 -0.22 3580 26
6594 (NJDCY) 日本電産 5.03 0.06 3078 61
6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.90 0.12 8858 113
4543 (TRUMY) テルモ 19.01 -0.01 2908 21.5
8591 (IX.N) オリックス 106.12 -0.04 3247 11
（時価総額上位50位、1ドル152.98円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5201 597 12.97
9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2307 188 8.87
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.69 1483 75.5 5.36
5802 (SMTOY) 住友電気工業 15.93 2437 105 4.50
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.78 1037 34.5 3.44
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 1231 -135 -9.88
8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3519 -321 -8.36
5020 (JXHLY) ENEOS 9.59 734 -37.1 -4.81
7259 (ASEKY) アイシン精機 10.13 1550 -42.5 -2.67
6981 (MRAAY) 村田製作所 8.54 2613 -15.5 -0.59
「米国株式市場概況」（1日）
ＮＹＤＯＷ
終値：42052.19 前日比：288.73
始値：41869.82 高値：42326.31 安値：41869.82
年初来高値：43275.91 年初来安値：37266.67
前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14
Ｎａｓｄａｑ
終値：18239.92 前日比：144.77
始値：18189.67 高値：18363.94 安値：18181.53
年初来高値：18712.75 年初来安値：14510.30
前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24
Ｓ＆Ｐ５００
終値：5728.80 前日比：23.35
始値：5723.22 高値：5772.52 安値：5723.22
年初来高値：5864.67 年初来安値：4688.68
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.58％ 米10年国債 4.385％
米国株式市場は反発。ダウ平均は288.73ドル高の42,052.19ドル、ナスダックは144.77
ポイント高の18,239.92で取引を終了した。
雇用統計を受けた利下げ期待に買われ寄り付き後、上昇。良好な企業決算を好感した買
いや月初で新たな資金が流入したことも支援し、相場は続伸した。長期金利が上昇した
もののオンライン小売のアマゾン（AMZN）や半導体インテル（INTC）の上昇が支援し、
ナスダックも終日堅調に推移し終了。セクター別では、小売、半導体・同製造装置が上
昇した一方、公益事業が下落した。
半導体インテル（INTC）は昨日引け後に発表した四半期決算で、第4四半期の売上高見
通しが市場予想を上回り、上昇。レンタルカー会社のエイビス・バジェット・グループ
（CAR）は第3四半期決算で、年末の強い需要見通しを示し、買われた。ケーブルテレビ
会社のチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は第3四半期決算で住宅向けモバイ
ルサービス事業やインターネットサービス事業が好調で、増収増益を発表し上昇。不動
産仲介サービスのRE/MAXホールディングス（RMAX）は四半期決算の内容が予想を下回
り、下落した。
投資家の恐怖心理を示すVIX指数は21.16まで低下した。
（Horiko Capital Management LLC）《ST》
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