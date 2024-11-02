*07:14JST 米国株式市場は反発、雇用統計受け利下げ期待強まる（1日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）

DEC24

Ｏ 38425（ドル建て）

Ｈ 38870

Ｌ 38035

Ｃ 38665 大証比+545（イブニング比+65）

Vol 5852



DEC24

Ｏ 38335（円建て）

Ｈ 38785

Ｌ 37950

Ｃ 38575 大証比+455（イブニング比-25）

Vol 23830

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル152.98円換算）で、日本郵政＜6178＞、KDDI＜9433＞、み

ずほFG＜8411＞、ディスコ＜6146＞、HOYA＜7741＞、日本電産＜6594＞、三井不動産＜8801＞など

が上し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 172.83 -0.19 2644 28.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.66 0.08 1631 10.5

8035 (TOELY) 東京エレク 74.90 0.43 22916 431

6758 (SONY.N) ソニー 17.73 0.13 2712 37.5

9432 (NTTYY) NTT 24.10 0.00 147 -0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.18 -0.44 2781 34.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.80 -1.70 3733 54

9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.89 -0.06 48785 645

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.86 -0.01 9136 172

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.33 -0.09 5608 34

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.40 0.40 7603 51

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.85 0.08 3276 37

8031 (MITSY) 三井物産 417.31 6.23 3192 38

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.07 -0.15 9232 91

4568 (DSNKY) 第一三共 32.13 -0.44 4915 46

9433 (KDDIY) KDDI 16.03 0.47 4905 145

7974 (NTDOY) 任天堂 13.07 -0.15 7998 35

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.10 -0.22 5523 88

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.30 -0.01 1545 21

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.58 -0.10 4155 30

6902 (DNZOY) デンソー 14.24 0.04 2178 22

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.71 -0.12 7254 41

4661 (OLCLY) オリエンランド 24.57 0.37 3759 17

8411 (MFG.N) みずほFG 4.31 0.08 3297 87

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.08 0.09 18480 80

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.96 0.02 4271 1

7741 (HOCPY) HOYA 136.67 2.40 20908 423

6503 (MIELY) 三菱電機 35.90 1.35 2746 20

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.54 -0.21 2613 -15.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.38 0.19 4953 46

6273 (SMCAY) SMC 21.43 0.01 65567 807

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 0.10 1231 -135

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 0.02 43752 942

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 -0.15 2172 12.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.14 -0.03 3234 45

6702 (FJTSY) 富士通 17.84 -0.81 2729 34

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 67.30 -1.45 10296 91

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.82 0.00 5452 33

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.69 0.33 1483 75.5

8002 (MARUY) 丸紅 152.32 1.58 2330 41.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.56 -0.22 2007 15.5

6954 (FANUY) ファナック 13.38 0.09 4094 50

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.25 0.03 3404 49

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.30 0.50 1341 26

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.39 0.41 4037 41

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.70 -0.22 3580 26

6594 (NJDCY) 日本電産 5.03 0.06 3078 61

6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.90 0.12 8858 113

4543 (TRUMY) テルモ 19.01 -0.01 2908 21.5

8591 (IX.N) オリックス 106.12 -0.04 3247 11

（時価総額上位50位、1ドル152.98円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5201 597 12.97

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2307 188 8.87

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.69 1483 75.5 5.36

5802 (SMTOY) 住友電気工業 15.93 2437 105 4.50

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.78 1037 34.5 3.44

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.05 1231 -135 -9.88

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3519 -321 -8.36

5020 (JXHLY) ENEOS 9.59 734 -37.1 -4.81

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.13 1550 -42.5 -2.67

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.54 2613 -15.5 -0.59



「米国株式市場概況」（1日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42052.19 前日比：288.73

始値：41869.82 高値：42326.31 安値：41869.82

年初来高値：43275.91 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18239.92 前日比：144.77

始値：18189.67 高値：18363.94 安値：18181.53

年初来高値：18712.75 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5728.80 前日比：23.35

始値：5723.22 高値：5772.52 安値：5723.22

年初来高値：5864.67 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.58％ 米10年国債 4.385％



米国株式市場は反発。ダウ平均は288.73ドル高の42,052.19ドル、ナスダックは144.77

ポイント高の18,239.92で取引を終了した。

雇用統計を受けた利下げ期待に買われ寄り付き後、上昇。良好な企業決算を好感した買

いや月初で新たな資金が流入したことも支援し、相場は続伸した。長期金利が上昇した

もののオンライン小売のアマゾン（AMZN）や半導体インテル（INTC）の上昇が支援し、

ナスダックも終日堅調に推移し終了。セクター別では、小売、半導体・同製造装置が上

昇した一方、公益事業が下落した。

半導体インテル（INTC）は昨日引け後に発表した四半期決算で、第4四半期の売上高見

通しが市場予想を上回り、上昇。レンタルカー会社のエイビス・バジェット・グループ

（CAR）は第3四半期決算で、年末の強い需要見通しを示し、買われた。ケーブルテレビ

会社のチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は第3四半期決算で住宅向けモバイ

ルサービス事業やインターネットサービス事業が好調で、増収増益を発表し上昇。不動

産仲介サービスのRE/MAXホールディングス（RMAX）は四半期決算の内容が予想を下回

り、下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は21.16まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》