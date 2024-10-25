10/25の強弱材料

*08:37JST 10/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38143.29、+38.43）

・ナスダック総合指数は上昇（18415.49、+138.83）

・SOX指数は上昇（5157.61、+26.25）

・VIX指数は低下（19.08、-0.16）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42374.36、-140.59）

・1ドル＝151.80-90円

・シカゴ日経先物は下落（38090、大阪比-70）

・米原油先物は下落（70.19、-0.58）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（10月）

・企業向けサービス価格指数（9月）

・景気先行CI指数（8月）

・景気一致指数（8月）

・全国百貨店売上高（9月）

・リガクホールディングスが新規上場

・インド外貨準備高（先週）

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・独IFO企業景況感指数（10月）

・ユーロ圏マネーサプライ（9月）

・ユーロ圏インフレ期待（9月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV消費者信頼感（10月）

・米耐久財受注（9月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（10月）

・カナダ小売売上高（8月）

・欧州夏時間終了（27日）

・衆議院議員総選挙投開票（27日）《ST》