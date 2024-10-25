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10/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 10/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38143.29、+38.43）
・ナスダック総合指数は上昇（18415.49、+138.83）
・SOX指数は上昇（5157.61、+26.25）
・VIX指数は低下（19.08、-0.16）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（42374.36、-140.59）
・1ドル＝151.80-90円
・シカゴ日経先物は下落（38090、大阪比-70）
・米原油先物は下落（70.19、-0.58）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（10月）
・企業向けサービス価格指数（9月）
・景気先行CI指数（8月）
・景気一致指数（8月）
・全国百貨店売上高（9月）
・リガクホールディングスが新規上場
・インド外貨準備高（先週）
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・独IFO企業景況感指数（10月）
・ユーロ圏マネーサプライ（9月）
・ユーロ圏インフレ期待（9月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV消費者信頼感（10月）
・米耐久財受注（9月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（10月）
・カナダ小売売上高（8月）
・欧州夏時間終了（27日）
・衆議院議員総選挙投開票（27日）《ST》
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