10/18の強弱材料

*08:49JST 10/18

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（43239.05、+161.35）

・ナスダック総合指数は上昇（18373.61、+6.53）

・1ドル＝150.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（39205、大阪比+105）

・SOX指数は上昇（5204.81、+48.95）

・VIX指数は低下（19.11、-0.47）

・米原油先物は上昇（70.67、+0.28）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38911.19、-269.11）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・消費者物価コア指数（9月）

・対外対内証券投資（先週）

・国債買いオペ

・インターメスティックが新規上場

・中国GDP（7-9月）

・中国鉱工業生産（9月）

・中国小売売上高（9月）

・中国不動産投資（9月）

・中国住宅販売件数（9月）

・中国調査失業率（9月）

・インド外貨準備高（先週）

・ユーロ圏経常収支（8月）

・英小売売上高指数（9月）

・米住宅着工件数（9月）

・米住宅建設許可件数（9月）

・米ミネアポリス連銀総裁がパネル討論会で司会

・欧州中央銀行（ECB）専門家予測調査

・アジア太平洋経済協力会議（APEC）財務相会合（21日まで）《ST》