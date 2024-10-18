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10/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:49JST 10/18
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（43239.05、+161.35）
・ナスダック総合指数は上昇（18373.61、+6.53）
・1ドル＝150.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（39205、大阪比+105）
・SOX指数は上昇（5204.81、+48.95）
・VIX指数は低下（19.11、-0.47）
・米原油先物は上昇（70.67、+0.28）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38911.19、-269.11）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・消費者物価コア指数（9月）
・対外対内証券投資（先週）
・国債買いオペ
・インターメスティックが新規上場
・中国GDP（7-9月）
・中国鉱工業生産（9月）
・中国小売売上高（9月）
・中国不動産投資（9月）
・中国住宅販売件数（9月）
・中国調査失業率（9月）
・インド外貨準備高（先週）
・ユーロ圏経常収支（8月）
・英小売売上高指数（9月）
・米住宅着工件数（9月）
・米住宅建設許可件数（9月）
・米ミネアポリス連銀総裁がパネル討論会で司会
・欧州中央銀行（ECB）専門家予測調査
・アジア太平洋経済協力会議（APEC）財務相会合（21日まで）《ST》
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