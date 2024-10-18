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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など

2024年10月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(9月)　2.3％　2.8％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


インターメスティックが東証プライムに新規上場(公開価格:1630円)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(9月)　　-0.73％
10:30　中・中古住宅価格(9月)　　-0.95％
11:00　中・GDP(7-9月)　4.6％　4.7％
11:00　中・鉱工業生産(9月)　4.6％　4.5％
11:00　中・小売売上高(9月)　2.5％　2.1％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(9月)　3.3％　3.4％
11:00　中・不動産投資(9月)　-10.0％　-10.2％
11:00　中・住宅販売件数(9月)　　-25.0％
11:00　中・調査失業率(9月)　5.3％　5.3％
15:00　英・小売売上高指数(9月)　　1.0％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(8月)　　396億ユーロ
20:30　印・外貨準備高(先週)
21:30　米・住宅着工件数(9月)　134.9万戸　135.6万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(9月)　145.0万戸　147.0万戸


米・ミネアポリス連銀総裁がパネル討論会で司会

欧・ECB専門家予測調査

ペルー・アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(21日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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