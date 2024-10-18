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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(9月) 2.3％ 2.8％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
インターメスティックが東証プライムに新規上場(公開価格:1630円)
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(9月) -0.73％
10:30 中・中古住宅価格(9月) -0.95％
11:00 中・GDP(7-9月) 4.6％ 4.7％
11:00 中・鉱工業生産(9月) 4.6％ 4.5％
11:00 中・小売売上高(9月) 2.5％ 2.1％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(9月) 3.3％ 3.4％
11:00 中・不動産投資(9月) -10.0％ -10.2％
11:00 中・住宅販売件数(9月) -25.0％
11:00 中・調査失業率(9月) 5.3％ 5.3％
15:00 英・小売売上高指数(9月) 1.0％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(8月) 396億ユーロ
20:30 印・外貨準備高(先週)
21:30 米・住宅着工件数(9月) 134.9万戸 135.6万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(9月) 145.0万戸 147.0万戸
米・ミネアポリス連銀総裁がパネル討論会で司会
欧・ECB専門家予測調査
ペルー・アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(21日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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