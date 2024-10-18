*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など

＜国内＞

08:30 消費者物価コア指数(9月) 2.3％ 2.8％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)



インターメスティックが東証プライムに新規上場(公開価格:1630円)



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(9月) -0.73％

10:30 中・中古住宅価格(9月) -0.95％

11:00 中・GDP(7-9月) 4.6％ 4.7％

11:00 中・鉱工業生産(9月) 4.6％ 4.5％

11:00 中・小売売上高(9月) 2.5％ 2.1％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(9月) 3.3％ 3.4％

11:00 中・不動産投資(9月) -10.0％ -10.2％

11:00 中・住宅販売件数(9月) -25.0％

11:00 中・調査失業率(9月) 5.3％ 5.3％

15:00 英・小売売上高指数(9月) 1.0％

17:00 欧・ユーロ圏経常収支(8月) 396億ユーロ

20:30 印・外貨準備高(先週)

21:30 米・住宅着工件数(9月) 134.9万戸 135.6万戸

21:30 米・住宅建設許可件数(9月) 145.0万戸 147.0万戸



米・ミネアポリス連銀総裁がパネル討論会で司会

欧・ECB専門家予測調査

ペルー・アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(21日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》