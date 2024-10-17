10/17の強弱材料

*08:31JST 10/17

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（43077.70、+337.28）

・ナスダック総合指数は上昇（18367.08、+51.49）

・1ドル＝149.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（39450、大阪比+260）

・SOX指数は上昇（5155.86、+10.65）

・VIX指数は低下（19.58、-1.06）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39180.30、-730.25）

・米原油先物は下落（70.39、-0.19）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・貿易収支（9月）

・第3次産業活動指数（8月）

・石油製品価格（15日）

・ディスコ＜6146＞決算発表

・豪失業率（9月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ユーロ圏貿易収支（8月）

・ユーロ圏消費者物価指数確定値（9月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（10月）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・欧州連合（EU）首脳会議（18日まで）

・米小売売上高（9月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米鉱工業生産指数（9月）

・米企業在庫（8月）

・米NAHB住宅市場指数（10月）

・対米証券投資収支（8月）

・TSMC、ネットフリックスなど決算発表《ST》