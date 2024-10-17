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10/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 10/17
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（43077.70、+337.28）
・ナスダック総合指数は上昇（18367.08、+51.49）
・1ドル＝149.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（39450、大阪比+260）
・SOX指数は上昇（5155.86、+10.65）
・VIX指数は低下（19.58、-1.06）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39180.30、-730.25）
・米原油先物は下落（70.39、-0.19）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・貿易収支（9月）
・第3次産業活動指数（8月）
・石油製品価格（15日）
・ディスコ＜6146＞決算発表
・豪失業率（9月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ユーロ圏貿易収支（8月）
・ユーロ圏消費者物価指数確定値（9月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（10月）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・欧州連合（EU）首脳会議（18日まで）
・米小売売上高（9月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米鉱工業生産指数（9月）
・米企業在庫（8月）
・米NAHB住宅市場指数（10月）
・対米証券投資収支（8月）
・TSMC、ネットフリックスなど決算発表《ST》
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