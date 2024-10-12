*06:57JST 米国株式市場は反発、銀行の好決算を好感（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

DEC24

Ｏ 39550（ドル建て）

Ｈ 40075

Ｌ 39515

Ｃ 39980 大証比+370（イブニング比+220）

Vol 4293



DEC24

Ｏ 39420（円建て）

Ｈ 39950

Ｌ 39385

Ｃ 39855 大証比+245（イブニング比+95）

Vol 12461

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル149.13円換算）で、日本郵政＜6178＞、みずほFG<8411

>、三井住友FG＜8316＞、三菱UFJFG＜8306＞、富士通＜6702＞、東京海上HD＜8766＞、三菱電機

＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.06 -0.29 2596 34

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.66 0.33 1590 38

8035 (TOELY) 東京エレク 86.79 0.86 25886 266

6758 (SONY.N) ソニー 18.98 0.12 2830 15

9432 (NTTYY) NTT 24.81 -0.24 148 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.10 0.10 2998 36.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 53.19 0.13 3966 24

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.54 0.74 54492 2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.27 -0.02 9028 74

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.59 -0.14 6141 15

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.56 -0.02 7797 65

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.11 0.46 3258 91

8031 (MITSY) 三井物産 441.62 1.68 3293 34

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.02 0.16 9712 47

4568 (DSNKY) 第一三共 33.57 0.03 5006 24

9433 (KDDIY) KDDI 15.74 -0.30 4695 -20

7974 (NTDOY) 任天堂 13.24 -0.08 7898 20

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.84 0.47 5643 85

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.69 -0.13 1575 17

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.50 -0.17 4325 5

6902 (DNZOY) デンソー 14.39 -0.02 2146 15.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.12 0.73 7194 89

4661 (OLCLY) オリエンランド 24.15 -0.35 3601 -8

8411 (MFG.N) みずほFG 4.26 0.11 3176 128

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.08 -0.06 19506 76

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.30 -0.01 4265 5

7741 (HOCPY) HOYA 143.92 -0.06 21463 183

6503 (MIELY) 三菱電機 32.54 -0.25 2426 32

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.57 -0.06 2854 1

7751 (CAJPY) キヤノン 33.99 -0.23 5069 29

6273 (SMCAY) SMC 22.08 -0.27 65856 726

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 0.45 1283 -78.5

6146 (DSCSY) ディスコ 25.40 0.40 37879 319

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.35 -0.18 2289 -3

8053 (SSUMY) 住友商事 22.51 -0.02 3357 39

6702 (FJTSY) 富士通 21.30 0.31 3176 50

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 76.50 0.39 11408 113

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.10 0.04 5697 53

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1491 97

8002 (MARUY) 丸紅 164.62 0.20 2455 22.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.10 0.03 2118 17

6954 (FANUY) ファナック 13.72 0.09 4092 13

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.60 0.29 3519 25

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.40 -0.90 1362 6

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.61 0.32 4117 31

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.70 0.01 3788 8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.99 -0.05 2977 6.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 52.60 2.20 7844 46

4543 (TRUMY) テルモ 19.91 0.15 2969 18.5

8591 (IX.N) オリックス 112.17 0.64 3346 31

（時価総額上位50位、1ドル149.13円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2249 222 10.95

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5070 388 8.29

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1797 122 7.28

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1491 97 6.96

5020 (JXHLY) ENEOS 11.81 881 38.8 4.61

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.60 3519 -390 -9.98

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.60 1283 -78.5 -5.77

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.86 1023 -30.5 -2.90

4307 (NRILY) 野村総研 34.39 5129 -75 -1.44

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.33 1541 -21 -1.34



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42863.86 前日比：409.74

始値：42507.53 高値：42899.75 安値：42507.53

年初来高値：42863.86 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18342.94 前日比：60.89

始値：18217.73 高値：18375.53 安値：18208.44

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5815.03 前日比：34.98

始値：5775.09 高値：5822.13 安値：5775.09

年初来高値：5815.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.412％ 米10年国債 4.101％



米国株式市場は反発。ダウ平均は409.74ドル高の42,863.86ドル、ナスダックは60.89ポ

イント高の18,342.94で取引を終了した。

銀行の好決算を好感し、寄り付き後、上昇。生産者物価指数（PPI）は年内の利下げ軌

道を大幅に変える結果ではなく、金利先安観も相場支援材料となった。主要企業決算へ

の期待も買い材料となり、終盤にかけ相場は続伸。ダウは過去最高値を更新し、終了し

た。セクター別では、銀行や運輸が上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落。

銀行のJPモルガン（JPM）は、第3四半期決算で純金利収入が予想外の増加となったほ

か、投資銀行の手数料収入も予想を上回り、上昇。同業ウェルズ・ファーゴ（WFC）も

第3四半期決算で、投資銀行収入が伸び貸し出し収益の落ち込みを補い、1株当たり利益

が予想を上回り、上昇した。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメ

タ・プラットフォームズ（META）はアナリストの目標株価引き上げで、上昇。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はイベントでロボタクシー（無人タクシー）「サ

イバーキャブ」のプロトタイプを発表したが、アナリストが期待していたような詳細が

発表されず、失望感から大幅安。競合となるとされていた配車サービスのウーバーテク

ノロジー（UBER）やリフト（LYFT）はそれぞれ上昇した。

米シカゴ連銀のグールズビー総裁はさらなる利下げを予想していると、述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》