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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、米貿易収支など

2024年10月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(8月)　3.2％　3.4％
08:30　実質賃金総額(8月)　-0.4％　0.3％
08:30　家計支出(8月)　-2.6％　0.1％
08:50　国際収支(経常収支)(8月)　2兆9070億円　3兆1930億円
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(9月)　49.2　49.0
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(9月)　50.5　50.3


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(8月)　　-2.4％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.63％
21:30　米・貿易収支(8月)　-713億ドル　-788億ドル


米・アトランタ連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演

欧・欧州中央銀行(ECB)のイベントでクーグラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が基調講演

露・独立国家共同体(CIS)首脳会議

ノーベル物理学賞発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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