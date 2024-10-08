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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独鉱工業生産指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(8月) 3.2％ 3.4％
08:30 実質賃金総額(8月) -0.4％ 0.3％
08:30 家計支出(8月) -2.6％ 0.1％
08:50 国際収支(経常収支)(8月) 2兆9070億円 3兆1930億円
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(9月) 49.2 49.0
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(9月) 50.5 50.3
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(8月) -2.4％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.63％
21:30 米・貿易収支(8月) -713億ドル -788億ドル
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・ボストン連銀総裁が講演
欧・欧州中央銀行(ECB)のイベントでクーグラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が基調講演
露・独立国家共同体(CIS)首脳会議
ノーベル物理学賞発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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