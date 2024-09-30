*08:58JST 9/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39829.56、+903.93）

・NYダウは上昇（42313.00、+137.89）

・米原油先物は上昇（68.18、+0.51）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（18119.59、-70.70）

・1ドル＝142.60-70円

・シカゴ日経先物は下落（37450、大阪比-2400）

・SOX指数は下落（5217.23、-93.27）

・VIX指数は上昇（16.96、+1.59）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・小売売上高（8月）

・鉱工業生産指数（8月）

・百貨店売上高（8月）

・スーパー売上高（8月）

・住宅着工件数（8月）

・中国製造業PMI（9月）

・中国非製造業PMI（9月）

・中国総合PMI（9月）

・中国財新製造業PMI（9月）

・中国財新サービス業PMI（9月）

・中国財新総合PMI（9月）

・中国経常収支確定値（4-6月）

・インドインフラ産業8業種生産高（8月）

・南アフリカ貿易収支（8月）

・独消費者物価指数（9月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会で発言

・英GDP改定値（4-6月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル基礎的財政収支（8月）

・ブラジル純債務対GDP比（8月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が全米企業エコノミスト協会（NABE）

で講演《ST》