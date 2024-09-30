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9/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:58JST 9/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39829.56、+903.93）
・NYダウは上昇（42313.00、+137.89）
・米原油先物は上昇（68.18、+0.51）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（18119.59、-70.70）
・1ドル＝142.60-70円
・シカゴ日経先物は下落（37450、大阪比-2400）
・SOX指数は下落（5217.23、-93.27）
・VIX指数は上昇（16.96、+1.59）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・小売売上高（8月）
・鉱工業生産指数（8月）
・百貨店売上高（8月）
・スーパー売上高（8月）
・住宅着工件数（8月）
・中国製造業PMI（9月）
・中国非製造業PMI（9月）
・中国総合PMI（9月）
・中国財新製造業PMI（9月）
・中国財新サービス業PMI（9月）
・中国財新総合PMI（9月）
・中国経常収支確定値（4-6月）
・インドインフラ産業8業種生産高（8月）
・南アフリカ貿易収支（8月）
・独消費者物価指数（9月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会で発言
・英GDP改定値（4-6月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル基礎的財政収支（8月）
・ブラジル純債務対GDP比（8月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が全米企業エコノミスト協会（NABE）
で講演《ST》
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