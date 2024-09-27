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クロスキャットなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7475＞ ;アルビス;314%;117200;0.02;2828;-71 ＜9996＞ ;サトー商会;300%;300;26.00;1721;-22 ＜8157＞ ;都築電気;237%;241800;0.06;2273;-49 ＜3544＞ ;サツドラHD;222%;43800;2.34;795;-5 ＜9039＞ ;サカイ引越;192%;276300;0.02;2542;-4 ＜4958＞ ;長谷川香;189%;221000;0.02;3305;40 ＜4526＞ ;理ビタミン;184%;136100;0.19;2619;-41 ＜9902＞ ;日伝;182%;88500;0.06;3380;-60 ＜8081＞ ;カナデン;169%;195000;0.13;1448;-16 ＜9347＞ ;日本管財ＨＤ;161%;347300;0.02;2707;42 ＜9319＞ ;中央倉庫;159%;139200;0.06;1420;6 ＜2307＞ ;クロスキャット;155%;87200;0.45;1236;25 ＜7128＞ ;フルサト・マルカＨＤ;148%;75900;0.67;2303;35 ＜3371＞ ;ソフトクリエ;147%;182100;0.15;1863;37 ＜2733＞ ;あらた;146%;147700;0.05;3650;-25 ＜8255＞ ;アクシアル;144%;294100;0.08;949;-8 ＜3167＞ ;ＴＯＫＡＩ;144%;1310400;0.02;973;-12 ＜3969＞ ;エイトレッド;144%;25000;1.79;1630;-13 ＜3640＞ ;電算;142%;1700;29.24;1423;-7 ＜9600＞ ;アイネット;140%;102000;0.77;1583;2
[コメント]クロスキャット＜2307＞は、信用倍率0.45倍で売り長となっている。《TY》
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