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出来高変化率ランキング（14時台）～AppBank、日本新薬などがランクイン
*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～AppBank、日本新薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6177＞ AppBank 1645000 100560 307.94% 0.06%
＜3696＞ セレス 1209300 118780 250.64% -0.1047%
＜4583＞ カイオム 11128800 1506440 239.57% 0.0535%
＜3541＞ 農総研 1472700 227220 237.41% 0.0669%
＜7077＞ ALiNK 1831400 212540 216.71% -0.0688%
＜4516＞ 日本新薬 1721100 282280 195.29% 0.1316%
＜4776＞ サイボウズ 1379200 231020 194.53% 0.094%
＜4151＞ 協和キリン 8080500 1599540 174.56% -0.1329%
＜1345＞ 上場Jリート 1143900 190260 174.4% 0.0059%
＜1656＞ iSコア米債 588290 203902 168.35% -0.0047%
＜4316＞ ビーマップ 1228000 295160 154.36% 0.1758%
＜2329＞ 東北新社 908700 285400 149.43% -0.0954%
＜8254＞ サイカ屋 275700 86960 142.09% 0.0462%
＜4264＞ セキュア 73200 20160 141.26% 0.0693%
＜6227＞ AIメカテック 2290000 569140 140.95% 0.1042%
＜4165＞ プレイド 1061300 295140 140.64% 0.0203%
＜9229＞ サンウェルズ 4535400 1384380 121.3% -0.0702%
＜1629＞ NF商社卸 3324 1186 116.37% 0.0061%
＜3529＞ アツギ 163600 49020 115.64% 0.0392%
＜4418＞ JDSC 210200 71020 115.14% 0.0655%
<5590> ネットスターズ 446800 138200 115.09% -0.0443%
<5838> 楽天銀行 1924100 644380 114.84% -0.0693%
<4487> スペースマーケ 1847900 757560 106.46% 0.0192%
<8699> HSHD 255000 83760 104.19% 0.0058%
<4922> コーセー 576000 207140 102.68% 0.0678%
<4597> ソレイジア 33788700 12535640 99.45% 0.0888%
<7997> くろ工 19300 8980 96.93% 0.0116%
<143A> イシン 193600 71000 92.33% -0.0532%
<9161> ID＆EHD 76900 29600 92.15% 0.0165%
<7649> スギHD 1541800 629880 89.67% 0.0513%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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