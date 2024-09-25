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出来高変化率ランキング（14時台）～AppBank、日本新薬などがランクイン

2024年9月25日 15:00

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記事提供元：フィスコ

*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～AppBank、日本新薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月25日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6177＞ AppBank　　 1645000 　100560　 307.94% 0.06%
＜3696＞ セレス　　　　　　1209300 　118780　 250.64% -0.1047%
＜4583＞ カイオム　　　　　11128800 　1506440　 239.57% 0.0535%
＜3541＞ 農総研　　　　　　　1472700 　227220　 237.41% 0.0669%
＜7077＞ ALiNK　　　　　1831400 　212540　 216.71% -0.0688%
＜4516＞ 日本新薬　　　　　　1721100 　282280　 195.29% 0.1316%
＜4776＞ サイボウズ　　　　　1379200 　231020　 194.53% 0.094%
＜4151＞ 協和キリン　　　　8080500 　1599540　 174.56% -0.1329%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　1143900 　190260　 174.4% 0.0059%
＜1656＞ iSコア米債　　　　588290 　203902　 168.35% -0.0047%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1228000 　295160　 154.36% 0.1758%
＜2329＞ 東北新社　　　　　　908700 　285400　 149.43% -0.0954%
＜8254＞ サイカ屋　　　　　　275700 　86960　 142.09% 0.0462%
＜4264＞ セキュア　　　　　　73200 　20160　 141.26% 0.0693%
＜6227＞ AIメカテック　　　2290000 　569140　 140.95% 0.1042%
＜4165＞ プレイド　　　　　　1061300 　295140　 140.64% 0.0203%
＜9229＞ サンウェルズ　　　4535400 　1384380　 121.3% -0.0702%
＜1629＞ NF商社卸　　　　　3324 　1186　 116.37% 0.0061%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　163600 　49020　 115.64% 0.0392%
＜4418＞ JDSC　　　　　　210200 　71020　 115.14% 0.0655%
<5590> ネットスターズ　　446800 　138200　 115.09% -0.0443%
<5838> 楽天銀行　　　　　1924100 　644380　 114.84% -0.0693%
<4487> スペースマーケ　　1847900 　757560　 106.46% 0.0192%
<8699> HSHD　　　　　　255000 　83760　 104.19% 0.0058%
<4922> コーセー　　　　　　576000 　207140　 102.68% 0.0678%
<4597> ソレイジア　　　　33788700 　12535640　 99.45% 0.0888%
<7997> くろ工　　　　　　　19300 　8980　 96.93% 0.0116%
<143A> イシン　　　　　　　193600 　71000　 92.33% -0.0532%
<9161> ID＆EHD　　　　76900 　29600　 92.15% 0.0165%
<7649> スギHD　　　　　1541800 　629880　 89.67% 0.0513%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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