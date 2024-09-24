*16:10JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は145円11銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付144円82銭 高値145円11銭 安値144円79銭 引け145円11銭

売買高総計22475枚

2年 464回 0.341％

5年 172回 0.454％

10年 375回 0.808％

20年 189回 1.657％

債券先物12月限は、144円82銭で取引を開始。日銀の早期追加利上げ観測の後退による買いが先行した。その後も、財務省の流動性供給入札の結果は強めとの見方や、植田日銀総裁が「政策判断に当たっては時間的な余裕はある」との見解を再表明したことから買いが強まり、145円11銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は3.59％、10年債は3.76％、30年債は4.11％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.15％、英国債は3.93％、オーストラリア10年債は3.89％、NZ10年債は4.19％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 独・9月IFO企業景況感指数（予想：86.0、8月：86.6）

・22:00 米・7月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.2％、6月：-0.1％）

・22:00 米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+5.90％、6月：+6.47％）

・22:00 ボウマン米FRB理事講演（経済見通しと金融政策）

・23:00 米・9月消費者信頼感指数（予想：104.0、8月：103.3）

・23:00 米・9月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-12、8月：-19）

・02:00 米財務省・2年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》