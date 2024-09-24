*07:01JST 米国株式市場は上昇、追加利下げやソフトランディング期待（23日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

DEC24

Ｏ 38125（ドル建て）

Ｈ 38570

Ｌ 38040

Ｃ 38265 大証比+735（イブニング比+175）

Vol 4519



DEC24

Ｏ 37985（円建て）

Ｈ 38425

Ｌ 37895

Ｃ 38115 大証比+585（イブニング比+25）

Vol 13580

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル143.57円換算）で、みずほFG＜8411＞、豊田自動織機<6

201>、テルモ＜4543＞、日立製作所＜6501＞、東京海上HD＜8766＞、住友商事＜8053＞、三井物

産＜8031＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 185.40 1.33 2662 28

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.49 0.04 1506 24

8035 (TOELY) 東京エレク 85.47 0.63 24542 297

6758 (SONY.N) ソニー 94.21 1.12 13526 161

9432 (NTTYY) NTT 26.17 0.00 150 0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.62 -0.12 2961 8.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 52.37 0.31 3759 87

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.71 0.13 48397 587

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.29 0.22 8697 134

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.60 0.11 5915 53

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 108.34 0.73 7777 126

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.90 0.03 9260 148

8031 (MITSY) 三井物産 433.24 1.75 3110 59

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.10 0.10 9404 139

4568 (DSNKY) 第一三共 33.48 -1.11 4807 -137

9433 (KDDIY) KDDI 16.75 0.05 4810 6

7974 (NTDOY) 任天堂 13.39 0.02 7690 20

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.47 0.28 5380 121

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.95 0.23 1577 20.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.32 0.02 4112 18

6902 (DNZOY) デンソー 15.00 0.13 2154 34.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.18 0.23 6943 94

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.58 0.28 3960 50

8411 (MFG.N) みずほFG 4.16 -0.01 2986 95.5

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.64 0.13 18147 187

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.89 0.09 4276 1

7741 (HOCPY) HOYA 139.22 0.45 19988 253

6503 (MIELY) 三菱電機 32.15 0.03 2308 31.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.63 0.02 2765 16

7751 (CAJPY) キヤノン 33.31 0.19 4782 53

6273 (SMCAY) SMC 21.28 0.01 61103 623

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.15 0.00 1170 -152.5

6146 (DSCSY) ディスコ 25.50 0.10 36610 320

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.05 0.08 2161 9.5

8053 (SSUMY) 住友商事 23.09 0.20 3315 66

6702 (FJTSY) 富士通 20.46 0.16 2937 34.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 79.59 2.34 11427 317

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.40 0.14 5571 47

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1436 12

8002 (MARUY) 丸紅 163.06 0.78 2341 39.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.38 0.04 2119 0.5

6954 (FANUY) ファナック 13.99 0.11 4017 52

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.55 0.10 3381 43

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.10 0.30 1393 21.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.14 0.28 3896 42

4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.25 0.15 3805 43

6594 (NJDCY) 日本電産 10.24 0.06 5881 4

6857 (ATEYY) アドバンテスト 44.60 0.30 6403 108

4543 (TRUMY) テルモ 19.20 0.41 2757 74.5

8591 (IX.N) オリックス 120.15 0.24 3450 53

（時価総額上位50位、1ドル143.57円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8267 (AONNY) イオン 29.30 4207 199 4.97

6988 (NDEKY) 日東電工 44.51 12781 591 4.85

4307 (NRILY) 野村総研 37.45 5377 212 4.10

8411 (MFG.N) みずほFG 4.16 2986 95.5 3.30

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.98 3575 109 3.14

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.15 1170 -152.5 -11.53

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3302 -339 -9.31

9503 (KAEPY) 関西電力 7.58 2177 -172 -7.32

5020 (JXHLY) ENEOS 10.21 733 -55.9 -7.09

4568 (DSNKY) 第一三共 33.48 4807 -137 -2.77



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42124.65 前日比：61.29

始値：42060.40 高値：42190.05 安値：42012.22

年初来高値：42124.65 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17974.27 前日比：25.95

始値：17994.91 高値：18021.58 安値：17936.37

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5718.57 前日比：16.02

始値：5711.90 高値：5725.36 安値：5704.22

年初来高値：5718.57 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.091％ 米10年国債 3.747％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は61.29ドル高の42,124.65ドル、ナスダックは25.95ポ

イント高の17，974.27で取引を終了した。

年内の追加利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。9月サービス業PMIが予想を上回っ

たことを受けた長期金利の上昇で、相場は一時失速した。しかし、ソフトランディング

を期待した買いや連邦準備制度理事会（FRB）高官が追加大幅利下げも除外しない考え

を示したため下値も限られ、終盤にかけ持ち直し相場はプラス圏を維持、ダウは連日過

去最高値を更新し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、不動

産管理・開発が下落した。

半導体のインテル（INTC）は投資会社のアポロ・グローバルが同社に数十億ドルの投資

を提案したとの報道が好感され、上昇。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）は

バイデン政権が中国やロシアの企業に関係がある機器を搭載した「コネクテッドカー

（つながる車）」の輸入や販売を規制すると発表したため、売り上げ増期待に上昇し

た。同業のリビアン・オートモーティブ（RIVN）も上昇。持続可能なエネルギーソリュ

ーション生産のコンステレーションエナジー（CEG）はスリーマイル原発再稼働計画を

受け、アナリストが目標株価を引き上げ、続伸。

航空機メーカーのボーイング（BA）は企業側がストライキ中の労組に対し最終案を提

示、合意期待に買われた。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）や自動車メ

ーカーのゼネラル・モーターズ（GM）はアナリストの投資判断引き下げで、それぞれ下

落。

米シカゴ連銀のグールズビー総裁は向こう1年でもっと多くの利下げを見込んでいると

述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》