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今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、トルコ中央銀行が政策金利発表、南ア中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、トルコ中央銀行が政策金利発表、南ア中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 資金循環統計速報(4-6月、日本銀行)
14:00 首都圏新築分譲マンション(8月) -42.3％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
07:45 NZ・GDP速報(4-6月) -0.6％ 0.3％
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(8月)
10:30 豪・失業率(8月) 4.2％ 4.2％
13:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(8月) 0.2％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(7月) 505億ユーロ
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 5.00％ 5.00％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 50.00％ 50.00％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.0万件
21:30 米・経常収支(4-6月) -2620億ドル -2376億ドル
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月) 2.9 -7.0
23:00 米・景気先行指数(8月) -0.3％ -0.6％
23:00 米・中古住宅販売件数(8月) -1.3％ 1.3％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 8.00％ 8.25％
台湾・中央銀行が政策金利発表 2.00％ 2.00％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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