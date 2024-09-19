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今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、トルコ中央銀行が政策金利発表、南ア中央銀行が政策金利発表など

2024年9月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、トルコ中央銀行が政策金利発表、南ア中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　資金循環統計速報(4-6月、日本銀行)
14:00　首都圏新築分譲マンション(8月)　　-42.3％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
07:45　NZ・GDP速報(4-6月)　-0.6％　0.3％
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(8月)
10:30　豪・失業率(8月)　4.2％　4.2％
13:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(8月)　　0.2％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(7月)　　505億ユーロ
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　5.00％　5.00％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　50.00％　50.00％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.0万件
21:30　米・経常収支(4-6月)　-2620億ドル　-2376億ドル
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月)　2.9　-7.0
23:00　米・景気先行指数(8月)　-0.3％　-0.6％
23:00　米・中古住宅販売件数(8月)　-1.3％　1.3％


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　8.00％　8.25％

台湾・中央銀行が政策金利発表　2.00％　2.00％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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