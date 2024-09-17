*16:14JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は144円85銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付144円79銭 高値144円93銭 安値144円78銭 引け144円85銭

売買高総計16434枚

2年 464回 0.382％

5年 172回 0.488％

10年 375回 0.825％

20年 189回 1.621％

債券先物12月限は、144円79銭で取引を開始。米国の大幅利下げ観測再燃による金利低下にともない買いが優勢になり、144円78銭から144円93銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は3.55％、10年債は3.62％、30年債は3.93％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.11％、英国債は3.75％、オーストラリア10年債は3.83％、NZ10年債は4.08％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 独・9月ZEW景気期待指数（予想：17.0、8月：19.2）

・21:30 米・8月小売売上高（前月比予想：-0.2％、7月：+1.0％）

・21:30 カナダ・8月消費者物価指数（前年比予想：+2.1％、7月：+2.5％）

・22:15 米・8月鉱工業生産（前月比予想：+0.2％、7月：-0.6％）

・22:15 米・8月設備稼働率（予想：77.9％、7月：77.8％）

・23:00 米・9月NAHB住宅市場指数（予想：41、8月：39）

・23:00 米・7月企業在庫（前月比予想：+0.3％、6月：+0.3％）

・02:00 米財務省・20年債入札

・米連邦公開市場委員会（FOMC、18日まで）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》