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9/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 9/17
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（41622.08、+228.30）
・シカゴ日経先物は上昇（36435、大阪比+145）
・米原油先物は上昇（70.09、+1.44）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（36581.76、-251.51）
・ナスダック総合指数は下落（17592.13、-91.85）
・1ドル＝140.60-70円
・SOX指数は下落（4910.44、-70.04）
・VIX指数は上昇（17.14、+0.58）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・第3次産業活動指数（7月）
・インド貿易収支（8月）
・独ZEW期待指数（9月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（9月）
・米小売売上高（8月）
・米鉱工業生産指数（8月）
・米企業在庫（7月）
・米NAHB住宅市場指数（9月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（18日まで）
・米20年物国債入札
・カナダ消費者物価指数（8月）
・中国株式市場は休場《ST》
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