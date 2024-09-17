*08:35JST 9/17

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（41622.08、+228.30）

・シカゴ日経先物は上昇（36435、大阪比+145）

・米原油先物は上昇（70.09、+1.44）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（36581.76、-251.51）

・ナスダック総合指数は下落（17592.13、-91.85）

・1ドル＝140.60-70円

・SOX指数は下落（4910.44、-70.04）

・VIX指数は上昇（17.14、+0.58）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・第3次産業活動指数（7月）

・インド貿易収支（8月）

・独ZEW期待指数（9月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（9月）

・米小売売上高（8月）

・米鉱工業生産指数（8月）

・米企業在庫（7月）

・米NAHB住宅市場指数（9月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（18日まで）

・米20年物国債入札

・カナダ消費者物価指数（8月）

・中国株式市場は休場《ST》