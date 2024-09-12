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9/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 9/12
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40861.71、+124.75）
・ナスダック総合指数は上昇（17395.53、+369.65）
・1ドル＝142.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（36595、大阪比+825）
・SOX指数は上昇（4910.17、+229.50）
・VIX指数は低下（17.69、-1.39）
・米原油先物は上昇（67.31、+1.56）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（35619.77、-539.39）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・9月限先物オプション最終売買日
・法人企業景気予測調査（7-9月）
・対外対内証券投資（先週）
・国内企業物価指数（8月）
・日銀営業毎旬報告（10日現在）
・20年物国債入札
・投信概況（8月）
・田村直樹日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見
・東京オフィス空室率（8月）
・自民党総裁選告示
・インド消費者物価指数（8月）
・インド鉱工業生産（7月）
・ブラジル小売売上高（7月）
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米生産者物価コア指数（8月）
・米家計純資産（4-6月）
・米財政収支（8月）
・米30年物国債入札《ST》
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