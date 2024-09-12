*08:32JST 9/12

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40861.71、+124.75）

・ナスダック総合指数は上昇（17395.53、+369.65）

・1ドル＝142.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（36595、大阪比+825）

・SOX指数は上昇（4910.17、+229.50）

・VIX指数は低下（17.69、-1.39）

・米原油先物は上昇（67.31、+1.56）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（35619.77、-539.39）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・9月限先物オプション最終売買日

・法人企業景気予測調査（7-9月）

・対外対内証券投資（先週）

・国内企業物価指数（8月）

・日銀営業毎旬報告（10日現在）

・20年物国債入札

・投信概況（8月）

・田村直樹日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見

・東京オフィス空室率（8月）

・自民党総裁選告示

・インド消費者物価指数（8月）

・インド鉱工業生産（7月）

・ブラジル小売売上高（7月）

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米生産者物価コア指数（8月）

・米家計純資産（4-6月）

・米財政収支（8月）

・米30年物国債入札《ST》