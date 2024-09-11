*08:28JST 9/11

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（17025.88、+141.28）

・SOX指数は上昇（4680.67、+54.89）

・VIX指数は低下（19.08、-0.37）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（36159.16、-56.59）

・NYダウは下落（40736.96、-92.63）

・1ドル＝142.30-40円

・シカゴ日経先物は下落（36140、大阪比-10）

・米原油先物は下落（65.75、-2.96）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・国債買いオペ

・石油製品価格（9日）

・中川順子日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見

・イラン大統領がイラク訪問

・英鉱工業生産指数（7月）

・英商品貿易収支（7月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（7月）

・米消費者物価コア指数（8月）

・米10年物国債入札

・米同時テロ追悼式典《ST》