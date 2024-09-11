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9/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 9/11
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（17025.88、+141.28）
・SOX指数は上昇（4680.67、+54.89）
・VIX指数は低下（19.08、-0.37）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（36159.16、-56.59）
・NYダウは下落（40736.96、-92.63）
・1ドル＝142.30-40円
・シカゴ日経先物は下落（36140、大阪比-10）
・米原油先物は下落（65.75、-2.96）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・国債買いオペ
・石油製品価格（9日）
・中川順子日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見
・イラン大統領がイラク訪問
・英鉱工業生産指数（7月）
・英商品貿易収支（7月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（7月）
・米消費者物価コア指数（8月）
・米10年物国債入札
・米同時テロ追悼式典《ST》
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