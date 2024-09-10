*08:53JST 9/10

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40829.59、+484.18）

・ナスダック総合指数は上昇（16884.60、+193.77）

・1ドル＝143.10-20円

・SOX指数は上昇（4625.78、+97.57）

・VIX指数は低下（19.45、-2.93）

・米原油先物は上昇（68.71、+1.04）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（36215.75、-175.72）

・シカゴ日経先物は下落（36215、大阪比-25）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・マネーストック（8月）

・5年物国債入札

・工作機械受注（8月）

・石破茂元幹事長、林芳正官房長官、小林鷹之前経済安保担当相が自民党総裁選で政策

発表

・中国貿易統計（8月）

・中国全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議（13日まで）

・独消費者物価指数（8月）

・英失業率（8月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（8月）

・米3年物国債入札

・米大統領選候補者討論会

・第79回国連総会開幕、24日から一般討論演説

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》