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9/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:53JST 9/10
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40829.59、+484.18）
・ナスダック総合指数は上昇（16884.60、+193.77）
・1ドル＝143.10-20円
・SOX指数は上昇（4625.78、+97.57）
・VIX指数は低下（19.45、-2.93）
・米原油先物は上昇（68.71、+1.04）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（36215.75、-175.72）
・シカゴ日経先物は下落（36215、大阪比-25）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・マネーストック（8月）
・5年物国債入札
・工作機械受注（8月）
・石破茂元幹事長、林芳正官房長官、小林鷹之前経済安保担当相が自民党総裁選で政策
発表
・中国貿易統計（8月）
・中国全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議（13日まで）
・独消費者物価指数（8月）
・英失業率（8月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（8月）
・米3年物国債入札
・米大統領選候補者討論会
・第79回国連総会開幕、24日から一般討論演説
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》
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