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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確定値、米非農業部門雇用者数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確定値、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 家計支出(7月) 1.2％ -1.4％
14:00 景気一致指数(7月) 113.2
14:00 景気先行CI指数(7月) 109.0
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(7月) -0.2％ 1.4％
15:00 独・貿易収支(7月) 220億ユーロ 204億ユーロ
18:00 欧・ユーロ圏GDP確定値(4-6月) 0.6％ 0.6％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(8月) 0.83％
21:30 米・非農業部門雇用者数(8月) 16.5万人 11.4万人
21:30 米・失業率(8月) 4.2％ 4.3％
21:30 米・平均時給(8月) 3.7％ 3.6％
21:30 加・失業率(8月) 6.5％ 6.4％
印・外貨準備高(先週)
米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演
独・IFA/国際コンシューマ・エレクトロニクス展(10日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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