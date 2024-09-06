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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確定値、米非農業部門雇用者数など

2024年9月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確定値、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　家計支出(7月)　1.2％　-1.4％
14:00　景気一致指数(7月)　　113.2
14:00　景気先行CI指数(7月)　　109.0


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(7月)　-0.2％　1.4％
15:00　独・貿易収支(7月)　220億ユーロ　204億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏GDP確定値(4-6月)　0.6％　0.6％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(8月)　　0.83％
21:30　米・非農業部門雇用者数(8月)　16.5万人　11.4万人
21:30　米・失業率(8月)　4.2％　4.3％
21:30　米・平均時給(8月)　3.7％　3.6％
21:30　加・失業率(8月)　6.5％　6.4％


印・外貨準備高(先週)

米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演

独・IFA/国際コンシューマ・エレクトロニクス展(10日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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