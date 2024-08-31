*07:10JST 米国株式市場は上昇、ソフトランディング期待（30日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

SEP24

Ｏ 38430（ドル建て）

Ｈ 39085

Ｌ 38340

Ｃ 39015 大証比+305（イブニング比-45）

Vol 7276



SEP24

Ｏ 38400（円建て）

Ｈ 39070

Ｌ 38320

Ｃ 38990 大証比+280（イブニング比-70）

Vol 21179

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.19円換算）で、日本郵政＜6178＞、東京エレク<803

5>、アドバンテスト＜6857＞、三井住友FG＜8316＞、本田技研工業＜7267＞、みずほFG<8411

>、三菱商事＜8058＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 189.80 2.03 2775 15.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.53 0.04 1539 11

8035 (TOELY) 東京エレク 89.63 1.18 26206 401

6758 (SONY.N) ソニー 97.56 0.75 14262 62

9432 (NTTYY) NTT 26.73 -0.40 156 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.83 0.13 3045 32

6501 (HTHIY) 日立製作所 49.12 1.32 3590 18

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.22 0.18 47102 452

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.04 0.36 8491 86

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.00 -0.10 6432 10

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 105.78 2.94 7732 26

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.23 -0.09 9670 120

8031 (MITSY) 三井物産 431.00 12.78 3150 27

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.44 0.44 9093 46

4568 (DSNKY) 第一三共 41.87 -0.16 6121 13

9433 (KDDIY) KDDI 16.90 -0.16 4941 30

7974 (NTDOY) 任天堂 13.60 0.05 7953 51

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.91 0.27 5542 36

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.95 0.05 1606 18

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.40 -0.14 4210 7

6902 (DNZOY) デンソー 15.40 0.05 2251 10.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.14 -0.15 7350 -34

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.29 0.02 3990 2

8411 (MFG.N) みずほFG 4.16 -0.03 3041 32

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 0.07 18508 -2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.89 -0.06 4354 21

7741 (HOCPY) HOYA 142.08 -1.15 20771 176

6503 (MIELY) 三菱電機 33.55 0.27 2452 11

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.43 0.44 3050 17

7751 (CAJPY) キヤノン 34.35 -0.18 5022 5

6273 (SMCAY) SMC 23.10 0.25 67540 540

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.30 -0.05 1213 -151

6146 (DSCSY) ディスコ 28.70 0.70 41957 -703

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.46 -0.27 2114 15.5

8053 (SSUMY) 住友商事 23.72 0.27 3468 22

6702 (FJTSY) 富士通 18.12 0.14 2649 -28.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 78.63 0.24 11495 55

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.44 0.07 5684 2

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1462 42.5

8002 (MARUY) 丸紅 171.21 3.71 2503 16

6723 (RNECY) ルネサス 8.66 0.23 2532 18

6954 (FANUY) ファナック 14.72 -0.03 4304 17

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.98 0.05 3359 14

8801 (MTSFY) 三井不動産 32.30 0.50 1574 6

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.80 0.33 4064 8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 13.37 0.14 3909 4

6594 (NJDCY) 日本電産 10.12 0.01 5918 -28

6857 (ATEYY) アドバンテスト 46.00 2.00 6725 84

4543 (TRUMY) テルモ 18.55 -0.02 2712 22.5

8591 (IX.N) オリックス 125.10 0.14 3658 14

（時価総額上位50位、1ドル146.19円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.00 1754 111 6.76

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.78 3412 102 3.08

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1462 42.5 2.99

9101 (NPNYY) 日本郵船 7.38 5394 121 2.29

4578 (OTSKY) 大塚HD 29.79 8710 156 1.82

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.30 1213 -151 -11.07

8750 (DLICY) 第一生命HD 25.60 3742 -435 -10.41

7259 (ASEKY) アイシン精機 32.10 4693 -391 -7.69

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.15 2069 -69.5 -3.25

6146 (DSCSY) ディスコ 28.70 41957 -703 -1.65



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：41563.08 前日比：228.03

始値：41366.16 高値：41585.21 安値：41145.85

年初来高値：41563.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17713.62 前日比：197.19

始値：17650.49 高値：17720.38 安値：17498.79

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5648.40 前日比：56.44

始値：5612.74 高値：5651.37 安値：5581.79

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.203％ 米10年国債 3.907％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は228.03ドル高の41,563.08ドル、ナスダックは197.20

ポイント高の17,713.63で取引を終了した。

7月コア個人消費支出(PCE)価格指数がほぼ想定通りで段階的な利下げ期待に寄り付き

後、上昇。長期金利上昇で、相場は一時下落に転じたが、月末要因の買いに加え、8月

ミシガン大学消費者信頼感指数や8月シカゴ購買部協会景気指数の改善でソフトランデ

ィング期待に再び買われ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。ダウは連日で過去最高値を更

新し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品、小売が上昇した一方、テクノロジ

ー・データ・機器が小幅下落した。

ソフトウエアメーカーのオートデスク（ADSK）は第2四半期決算で調整後1株当たり利益

が予想を上回ったほか、通期の見通しを引き上げ、上昇。半導体のインテル（INTC）は

歴史的な低迷への対処でファウンドリー分離や工場プロジェクト廃止など戦略的オプシ

ョンを金融機関と検討しているとの報道で、上昇した。塗料会社のシャーウィン・ウィ

リアムズ（SHW）はアナリストの目標株価引き上げで、上昇。新興企業の航空宇宙開発

企業インテュイティブ・マシーンズ（LUNR）は航空宇宙局（NASA）との提携で収益増期

待に、上昇した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は14.78まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》