*08:36JST 8/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（41335.05、+243.63）

・1ドル＝144.80-90円

・VIX指数は低下（15.65、-1.46）

・米原油先物は上昇（75.91、+1.39）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38362.53、-9.23）

・ナスダック総合指数は下落（17516.43、-39.60）

・シカゴ日経先物は下落（38285、大阪比-65）

・SOX指数は下落（5029.25、-30.31）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（8月）

・有効求人倍率（7月）

・完全失業率（7月）

・小売売上高（7月）

・百貨店売上高（7月）

・スーパー売上高（7月）

・鉱工業生産指数（7月）

・住宅着工件数（7月）

・国債買いオペ日程（9月）

・外国為替平衡操作の実施状況（7月30日-8月28日）

・豪小売売上高（7月）

・独失業率（失業保険申請率）（8月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（8月）

・ユーロ圏失業率（7月）

・インドインフラ産業8業種（7月）

・インドGDP（4-6月）

・南アフリカ貿易収支（7月）

・ブラジル基礎的財政収支（7月）

・ブラジル純債務対GDP比（7月）

・ブラジル全国失業率（7月）

・米個人所得（7月）

・米個人消費支出（7月）

・米個人消費支出（PCE）価格指数（7月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）

・カナダGDP（4-6月）《ST》