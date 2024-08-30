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8/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 8/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（41335.05、+243.63）
・1ドル＝144.80-90円
・VIX指数は低下（15.65、-1.46）
・米原油先物は上昇（75.91、+1.39）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38362.53、-9.23）
・ナスダック総合指数は下落（17516.43、-39.60）
・シカゴ日経先物は下落（38285、大阪比-65）
・SOX指数は下落（5029.25、-30.31）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（8月）
・有効求人倍率（7月）
・完全失業率（7月）
・小売売上高（7月）
・百貨店売上高（7月）
・スーパー売上高（7月）
・鉱工業生産指数（7月）
・住宅着工件数（7月）
・国債買いオペ日程（9月）
・外国為替平衡操作の実施状況（7月30日-8月28日）
・豪小売売上高（7月）
・独失業率（失業保険申請率）（8月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（8月）
・ユーロ圏失業率（7月）
・インドインフラ産業8業種（7月）
・インドGDP（4-6月）
・南アフリカ貿易収支（7月）
・ブラジル基礎的財政収支（7月）
・ブラジル純債務対GDP比（7月）
・ブラジル全国失業率（7月）
・米個人所得（7月）
・米個人消費支出（7月）
・米個人消費支出（PCE）価格指数（7月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）
・カナダGDP（4-6月）《ST》
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