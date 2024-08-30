*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞

08:30 東京CPI(8月) 2.3％ 2.2％

08:30 有効求人倍率(7月) 1.23倍 1.23倍

08:30 失業率(7月) 2.5％ 2.5％

08:50 小売売上高(7月) 2.9％ 3.7％

08:50 百貨店・スーパー売上高(7月) 6.6％

08:50 鉱工業生産指数(7月) 3.6％ -4.2％

14:00 住宅着工件数(7月) -1.0％ -6.7％

17:00 国債買い入れ日程(9月、日本銀行)

19:00 外国為替平衡操作の実施状況(7月30日-8月28日)



＜海外＞

10:30 豪・小売売上高(7月) 0.4％ 0.5％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(8月) 6.0％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月) 2.9％

18:00 欧・ユーロ圏失業率(7月) 6.5％

20:30 印・インフラ産業8業種(7月) 4.0％

20:30 ブ・基礎的財政収支(7月) -409億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(7月) 62.2％

21:00 印・GDP(4-6月) 6.9％ 7.8％

21:00 ブ・全国失業率(7月) 6.9％

21:00 南ア・貿易収支(7月) 242億ランド

21:30 米・個人所得(7月) 0.2％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(7月) 0.5％ 0.3％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(7月) 2.7％ 2.6％

21:30 加・GDP(4-6月) 1.8％ 1.7％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月) 45.3

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(8月) 67.8 67.8



印・外貨準備高(先週)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》