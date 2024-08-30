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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2024年8月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(8月)　2.3％　2.2％
08:30　有効求人倍率(7月)　1.23倍　1.23倍
08:30　失業率(7月)　2.5％　2.5％
08:50　小売売上高(7月)　2.9％　3.7％
08:50　百貨店・スーパー売上高(7月)　　6.6％
08:50　鉱工業生産指数(7月)　3.6％　-4.2％
14:00　住宅着工件数(7月)　-1.0％　-6.7％
17:00　国債買い入れ日程(9月、日本銀行)
19:00　外国為替平衡操作の実施状況(7月30日-8月28日)


＜海外＞
10:30　豪・小売売上高(7月)　0.4％　0.5％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(8月)　　6.0％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月)　　2.9％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(7月)　　6.5％
20:30　印・インフラ産業8業種(7月)　　4.0％
20:30　ブ・基礎的財政収支(7月)　　-409億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(7月)　　62.2％
21:00　印・GDP(4-6月)　6.9％　7.8％
21:00　ブ・全国失業率(7月)　　6.9％
21:00　南ア・貿易収支(7月)　　242億ランド
21:30　米・個人所得(7月)　0.2％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(7月)　0.5％　0.3％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(7月)　2.7％　2.6％
21:30　加・GDP(4-6月)　1.8％　1.7％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月)　　45.3
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(8月)　67.8　67.8


印・外貨準備高(先週)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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