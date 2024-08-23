*08:32JST 8/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38211.01、+259.21）

・1ドル＝146.20-30円

・米原油先物は上昇（73.01、+1.08）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（40712.78、-177.71）

・ナスダック総合指数は下落（17619.35、-299.63）

・シカゴ日経先物は下落（38050、大阪比-180）

・SOX指数は下落（5086.90、-181.03）

・VIX指数は上昇（17.55、+1.28）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・消費者物価指数（7月）

・植田日銀総裁が衆院財務金融委員会と参院財政金融委員会の閉会中審査に出席

・全国百貨店売上高（7月）

・東京地区百貨店売上高（7月）

・インド外貨準備高（先週）

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏消費者物価指数予想（7月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・カナダ小売売上高（6月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がジャクソンホール会議で講演

・米新築住宅販売件数（7月）《ST》