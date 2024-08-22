*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 BlueMeme、イリソ電子工業、宮越ホールディングスなど

銘柄名<コード>21日終値⇒前日比

イリソ電子工業＜6908＞ 2741 +161

シティインデックスイレブンスと

共同保有者のイリソ電子株式保有比率が5％を超え。

コニカミノルタ＜4902＞ 407.2 +1.4

中国・無錫拠点の生産終了発表。

長谷工＜1808＞ 1775 ±0

25日線を上抜け。

JAL＜9201＞ 2391 +28.5

2024年度冬季の運航ダイヤを発表。

訪日外国人観光客の急増を背景に国際線を中心に増便。

7&I-HD＜3382＞ 2044.5 +111.5

買い戻し優勢で大幅反発。

宮越ホールディングス＜6620＞ 2406 +176

急騰で25日線上抜け、上昇率トップ。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 26 -3

直近上急騰に対する利食い売り優勢で値下がり率トップ。

日本マイクロニクス＜6871＞ 4915 -245

続落で5000円を下回る。

日本製鋼所＜5631＞ 4403 -45

国内有力証券は目標株価5100円に引き上げ。

博報堂DY＜2433＞ 1224.5 ±0

5日線が25日線上抜けて短期ゴールデンクロス形成。

ヘッドウォーター＜4011＞ 10630 -150

マイクロソフトの上位パートナー認定資格を取得。一時買われるが失速。

スポーツフィール＜7080＞ 650 +60

発行済株式数の2.5％上限の自社株買いを発表。

トレンダーズ＜6069＞ 878 +56

発行済株式数の3.13％上限の自社株買いを発表。

網屋＜4258＞ 3295 +75

NTTコミュニケーションズと販売代理店契約。

BlueMeme＜4069＞ 1130 +127

発行済株式数の2.8％上限の自社株買いを発表。

リックソフト＜4429＞ 1498 +68

発行済株式数の1.54％上限の自社株買いを発表。

FIXER＜5129＞ 1070 -76

24年8月期業績予想を下方修正。

ジーニー＜6562＞ 1234 -118

20日大幅高の反動安。

サンクゼール＜2937＞ 1935 -29

25年3月期第2四半期に店舗閉店に伴う特別損失1.02億円を計上。

下値は限定的。

セルシード＜7776＞ 832 +61

20日ストップ高の買い人気継続。《CS》