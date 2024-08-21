*08:31JST 8/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38062.92、+674.30）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（40834.97、-61.56）

・ナスダック総合指数は下落（17816.94、-59.83）

・1ドル＝145.10-20円

・シカゴ日経先物は下落（37535、大阪比-545）

・SOX指数は下落（5196.30、-70.27）

・VIX指数は上昇（15.88、+1.23）

・米原油先物は下落（74.04、-0.33）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・貿易統計（7月）

・石油製品価格（19日）

・国債買いオペ

・訪日外国人数（7月）

・タイ、インドネシア中央銀行が政策金利発表

・オプロが新規上場

・独製造業PMI（8月）

・独サービス業PMI（8月）

・独総合業PMI（8月）

・南アフリカ消費者物価指数（7月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（7月30-31日会合分）

・米20年物国債入札

・アナログデバイセズ、ズームビデオコミュニケーションズ、シャオミなど決算発

表

・フィリピンは休場《ST》