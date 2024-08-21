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8/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 8/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38062.92、+674.30）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（40834.97、-61.56）
・ナスダック総合指数は下落（17816.94、-59.83）
・1ドル＝145.10-20円
・シカゴ日経先物は下落（37535、大阪比-545）
・SOX指数は下落（5196.30、-70.27）
・VIX指数は上昇（15.88、+1.23）
・米原油先物は下落（74.04、-0.33）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・貿易統計（7月）
・石油製品価格（19日）
・国債買いオペ
・訪日外国人数（7月）
・タイ、インドネシア中央銀行が政策金利発表
・オプロが新規上場
・独製造業PMI（8月）
・独サービス業PMI（8月）
・独総合業PMI（8月）
・南アフリカ消費者物価指数（7月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（7月30-31日会合分）
・米20年物国債入札
・アナログデバイセズ、ズームビデオコミュニケーションズ、シャオミなど決算発
表
・フィリピンは休場《ST》
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