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19日の日本国債市場概況：債券先物は144円72銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:40JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は144円72銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付144円79銭 高値144円80銭 安値144円54銭 引け144円72銭
売買高総計18457枚
2年 463回 0.361％
5年 171回 0.501％
10年 375回 0.883％
20年 189回 1.718％
債券先物9月限は、144円79銭で取引を開始。あすの財務省の20年債入札や23日の植田日銀総裁の国会閉会中審査での発言を控え、売りが優勢になったといわれ、144円80銭から144円54銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.04％、10年債は3.87％、30年債は4.12％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.23％、英国債は3.90％、オーストラリア10年債は3.91％、NZ10年債は4.17％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・22:15 ウォラー米FRB理事あいさつ（FRBイベント）
・23:00 米・7月景気先行指数（前月比予想：-0.4％、6月：-0.2％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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