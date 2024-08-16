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8/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 8/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（36726.64、+284.21）
・NYダウは上昇（40563.06、+554.67）
・ナスダック総合指数は上昇（17594.50、+401.90）
・1ドル＝149.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（37625、大阪比+975）
・SOX指数は上昇（5173.38、+240.04）
・VIX指数は低下（15.23、-0.96）
・米原油先物は上昇（78.16、+1.18）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・第3次産業活動指数（6月）
・10年物価連動国債入札
・台湾GDP（4-6月）
・香港GDP（4-6月）
・インド外貨準備高（先週）
・ユーロ圏貿易収支（6月）
・英小売売上高指数（7月）
・ブラジルFGVインフレIGP-10（8月）
・ブラジル経済活動（6月）
・米住宅着工件数（7月）
・米住宅建設許可件数（7月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（8月）
・米シカゴ連銀総裁が討論会に参加《ST》
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