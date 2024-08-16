*08:41JST 8/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（36726.64、+284.21）

・NYダウは上昇（40563.06、+554.67）

・ナスダック総合指数は上昇（17594.50、+401.90）

・1ドル＝149.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（37625、大阪比+975）

・SOX指数は上昇（5173.38、+240.04）

・VIX指数は低下（15.23、-0.96）

・米原油先物は上昇（78.16、+1.18）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・第3次産業活動指数（6月）

・10年物価連動国債入札

・台湾GDP（4-6月）

・香港GDP（4-6月）

・インド外貨準備高（先週）

・ユーロ圏貿易収支（6月）

・英小売売上高指数（7月）

・ブラジルFGVインフレIGP-10（8月）

・ブラジル経済活動（6月）

・米住宅着工件数（7月）

・米住宅建設許可件数（7月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（8月）

・米シカゴ連銀総裁が討論会に参加《ST》