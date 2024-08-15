*07:03JST 米国株式市場は続伸、CPI受けた利下げ期待が支援（14日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

SEP24

Ｏ 36475（ドル建て）

Ｈ 36725

Ｌ 35880

Ｃ 36320 大証比-60（イブニング比+30）

Vol 11896



SEP24

Ｏ 36420（円建て）

Ｈ 36670

Ｌ 35840

Ｃ 36275 大証比-105（イブニング比-15）

Vol 25660

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル147.24円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ルネサ

ス＜6723＞、任天堂＜7974＞、アドバンテスト＜6857＞、ダイキン工業＜6367＞、HOYA<7741

>、テルモ＜4543＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 177.01 4.62 2606 -10

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.91 0.11 1459 1.5

8035 (TOELY) 東京エレク 91.70 -3.52 27004 -221

6758 (SONY.N) ソニー 88.99 -0.07 13103 23

9432 (NTTYY) NTT 25.11 -0.20 148 0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.70 0.39 2901 10

6501 (HTHIY) 日立製作所 46.31 -1.24 3409 -14

9983 (FRCOY) ファーストリテ 27.29 -0.47 40182 -178

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 27.25 0.08 8025 11

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.83 -0.34 6134 -24

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 95.17 0.22 7006 4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.76 0.01 9394 -3

8031 (MITSY) 三井物産 410.36 4.09 3021 16

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.48 0.10 8452 -35

4568 (DSNKY) 第一三共 39.20 -0.15 5772 8

9433 (KDDIY) KDDI 15.35 -0.17 4520 -18

7974 (NTDOY) 任天堂 13.38 0.17 7880 -94

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.75 0.70 5411 -2

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.60 0.70 1502 -3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.82 0.32 4070 -14

6902 (DNZOY) デンソー 15.07 0.22 2219 -6

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.49 0.13 6328 -50

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.68 0.14 3928 -21

8411 (MFG.N) みずほFG 4.02 0.05 2960 36

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.90 -0.09 17522 -193

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.30 0.24 4211 -25

7741 (HOCPY) HOYA 131.72 -5.18 19394 -181

6503 (MIELY) 三菱電機 29.58 -0.17 2178 -4.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.94 0.14 2927 -21

7751 (CAJPY) キヤノン 31.60 0.11 4653 -26

6273 (SMCAY) SMC 21.96 -0.48 64668 -362

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.40 0.05 1237 -162.5

6146 (DSCSY) ディスコ 29.70 0.00 43730 -120

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.81 0.01 1739 -5.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.48 0.09 3310 -3

6702 (FJTSY) 富士通 16.85 -0.23 2481 -3.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 75.52 0.34 11120 -60

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.45 0.21 5728 -39

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1472 68

8002 (MARUY) 丸紅 162.79 1.17 2397 -6

6723 (RNECY) ルネサス 7.62 -0.01 2242 -41

6954 (FANUY) ファナック 13.60 -0.20 4005 -25

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.23 0.24 3273 -11

8801 (MTSFY) 三井不動産 30.40 -0.60 1492 -6.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.76 0.28 4087 -12

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.92 -0.08 3510 -23

6594 (NJDCY) 日本電産 10.01 -0.01 5895 -17

6857 (ATEYY) アドバンテスト 42.30 -1.30 6228 -70

4543 (TRUMY) テルモ 18.15 -0.54 2672 -23

8591 (IX.N) オリックス 116.34 -0.48 3426 0

（時価総額上位50位、1ドル147.24円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 17.00 5006 346 7.42

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1774 90.5 5.38

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1472 68 4.84

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.80 3534 45 1.29

8411 (MFG.N) みずほFG 4.02 2960 36 1.23

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.40 1237 -162.5 -11.61

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.80 3504 -455 -11.49

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.25 1951 -90 -4.41

7259 (ASEKY) アイシン精機 31.96 4706 -182 -3.72

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.94 1022 -27.5 -2.62



「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40008.39 前日比：242.75

始値：39800.59 高値：40068.75 安値：39737.20

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17192.60 前日比：4.99

始値：17227.64 高値：17260.73 安値：17032.17

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5455.21 前日比：20.78

始値：5442.36 高値：5463.22 安値：5415.91

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.127％ 米10年国債 3.839％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は242.75ドル高の40,008.39ドル、ナスダックは4.99

ポイント高の17,192.60で取引を終了した。

7月消費者物価指数（CPI）でインフレ鈍化継続があらたに確認され、利下げ期待を

受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に想定通りの結果で、積極的な利下げ

を期待した買いが後退し、ナスダックはその後、下落に転じた。景気への悲観的見

方が後退しダウは続伸し終盤にかけて、上げ幅を拡大。ナスダックはかろうじてプ

ラス圏を回復し終了。セクター別では、保険や不動産管理・開発が上昇した一方、

自動車・自動車部品が下落した。

スナック菓子、朝食用フード製造の食品メーカー、ケラノバ（K）は同業のマースが

同社買収で合意したとの発表を好感し、上昇。オンラインスポーツギャンブルのプ

ラットフォームを提供するドラフトキング（DKNG）は競合の「ファンデュエル」を

運営するフラッターエンターテインメント（FLUT）の決定を取り入れた形で、顧客

にギャンブル税を課す計画の撤廃を発表し、上昇。損害賠償保険会社のオールステ

ート（ALL）は任意福利厚生事業の売却が好感され、上昇した。

一方、検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は司法省が独禁法訴訟で

の勝訴を受け同社の分割要求を検討するとの報道で警戒感に売られた。カジュアル

レストラン運営会社のブリンカー・インターナショナル（EAT）は四半期決算で示さ

れた通期の1株利益見通しが予想を下回り、大幅安。

ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決算

を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》