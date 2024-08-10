*07:13JST NY債券：米長期債相場はやや強含み、年内2回以上の利下げ実施の可能性残る

9日の米国長期債相場はやや強含み。労働市場の冷え込みを巡る懸念は緩和されたが、年末までに2回または3回の利下げが行われる可能性は消えていないため、長期債などの利回り水準は小幅低下。イールドカーブはフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、9日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.75-5.00％以下となる確率は50％。11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.50-4.75％以下となる確率は63％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％以下となる確率は72％程度。10年債利回りは3.986％近辺で取引を開始し、米国市場の前半にかけて3.919％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて3.940％近辺で推移。

イールドカーブはフラットニング気配で推移。2年－10年は-11.10bp近辺、2－30年は16.70bp近辺で引けた。2年債利回りは4.06％(前日比：+3bp)、10年債利回りは3.94％（前日比-5bp)、30年債利回りは、4.22％(前日比：-6bp)で取引を終えた。《MK》