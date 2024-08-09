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あおぞら銀行など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7119＞ ;ハルメクＨＤ;900%;25200;9.02;906;-4 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;391%;71600;0.07;2405;57 ＜8276＞ ;平和堂;345%;737300;0.02;2318;60 ＜9946＞ ;ミニストップ;250%;170200;0.10;1653;12 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;206%;1624500;0.06;1078;6 ＜8278＞ ;フジ;202%;204100;0.10;1935;13 ＜9842＞ ;アークランズ;181%;717100;0.13;1692;27 ＜7611＞ ;ハイデ日高;151%;263500;0.16;2704;-34 ＜7545＞ ;西松屋チェ;148%;475000;0.07;2184;-9 ＜3548＞ ;バロック;144%;94100;0.63;765;9 ＜6232＞ ;ACSL;113%;112600;5.25;696;14 ＜9861＞ ;吉野家ＨＤ;106%;769000;0.29;2944.5;-65.5 ＜3063＞ ;ｊＧｒｏｕｐ;103%;32900;0.88;667;-3 ＜7513＞ ;コジマ;93%;223500;0.06;1064;34 ＜7603＞ ;マックハウス;84%;6600;1.77;368;2 ＜4957＞ ;ヤスハラケミ;83%;1500;11.76;736;12 ＜8304＞ ;あおぞら;82%;810300;1.74;2365;75 ＜3222＞ ;ＵＳＭＨ;77%;166700;0.33;874;9 ＜2937＞ ;サンクゼール;73%;39400;0.85;1800;-8 ＜8167＞ ;リテールＰ;73%;152200;0.09;1380;20
[コメント]あおぞら銀行＜8304＞はPBR1倍を下回り0.8倍台で推移している。《TY》
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