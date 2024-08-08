アネスト岩田が塗装ロボットサブスクをベトナムで展開、製造業の自動化を加速

【日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部】

■初期投資を抑え塗装の自動化を実現、多様な業界からの注目に期待

アネスト岩田<6381>(東証プライム)は8月8日、8月1日かあ、塗装ロボット「SWAN」のサブスクリプションサービスをベトナムで展開開始したと発表。SWANは塗装に必要な機能をオールインワンで提供し、初期投資を抑えて塗装の自動化を実現。一般的な塗装ロボットと異なり、再利用を前提としたサブスクでの運用を可能にした点が特徴である。

ベトナムは製造業を中心に経済成長が続いており、2023年の実質GDP成長率は5.05%と高水準を維持している。アネスト岩田は、この成長性に着目し、日本での好調な立ち上がりを受けてベトナム市場への展開を決定した。

同社は、2024年1月10日に日本で開始したSWANのサブスクサービスが多くの問い合わせを受けていることを踏まえ、ベトナムでも利用者の拡大を進めていく方針。このサービスにより、ユーザーは希望期間のみ塗装ロボットを利用でき、途中解約も可能となっている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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