*08:38JST 8/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（35089.62、+414.16）

・米原油先物は上昇（75.23、+2.03）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（38763.45、-234.21）

・ナスダック総合指数は下落（16195.81、-171.05）

・1ドル＝146.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（34370、大阪日中比-700）

・SOX指数は下落（4426.27、-141.30）

・VIX指数は上昇（27.85、+0.14）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・8月限オプション最終売買日

・日銀金融政策決定会合における主な意見（7月30、31日分）

・国際収支（6月）

・預金貸出動向（7月）

・対外対内証券投資（先週）

・30年物国債入札

・東京オフィス空室率（7月）

・企業倒産（7月）

・景気ウォッチャー調査（7月）

・東京エレクトロン＜8035＞、テルモ＜4543＞、リクルートホールディングス＜6098＞、

三菱地所＜8802＞、住友不動産＜8830＞、サントリー食品インターナショナル＜2587＞、I

NPEX＜1605＞、小林製薬＜4967＞など決算発表

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インドRBI現金準備率

・独鉱工業生産指数（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米卸売売上高（6月）

・米リッチモンド連銀総裁がウェビナー出席

・米30年物国債入札

・シーメンス、アリアンツ、ブラジル石油公社、イーライリリーなど決算発表《ST》