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8/8の強弱材料
*08:38JST 8/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（35089.62、+414.16）
・米原油先物は上昇（75.23、+2.03）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（38763.45、-234.21）
・ナスダック総合指数は下落（16195.81、-171.05）
・1ドル＝146.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（34370、大阪日中比-700）
・SOX指数は下落（4426.27、-141.30）
・VIX指数は上昇（27.85、+0.14）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・8月限オプション最終売買日
・日銀金融政策決定会合における主な意見（7月30、31日分）
・国際収支（6月）
・預金貸出動向（7月）
・対外対内証券投資（先週）
・30年物国債入札
・東京オフィス空室率（7月）
・企業倒産（7月）
・景気ウォッチャー調査（7月）
・東京エレクトロン＜8035＞、テルモ＜4543＞、リクルートホールディングス＜6098＞、
三菱地所＜8802＞、住友不動産＜8830＞、サントリー食品インターナショナル＜2587＞、I
NPEX＜1605＞、小林製薬＜4967＞など決算発表
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドRBI現金準備率
・独鉱工業生産指数（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売売上高（6月）
・米リッチモンド連銀総裁がウェビナー出席
・米30年物国債入札
・シーメンス、アリアンツ、ブラジル石油公社、イーライリリーなど決算発表《ST》
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