*08:52JST 8/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（34675.46、+3217.04）

・NYダウは上昇（38997.66、+294.39）

・ナスダック総合指数は上昇（16366.86、+166.77）

・SOX指数は上昇（4567.57、+48.12）

・VIX指数は低下（27.71、-10.86）

・米原油先物は上昇（73.20、+0.26）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝144.60-70円

・シカゴ日経先物は下落（33605、大阪比-635）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・外国為替平衡操作の実施状況（4-6月）

・国債買いオペ

・景気先行CI指数（6月）

・景気一致指数（6月）

・コール市場残高（7月）

・ソフトバンクG＜9984＞、NTT＜9432＞、ソニーG＜6758＞、レーザーテック＜6920＞、ホン

ダ＜7267＞など決算発表

・NZ失業率（4-6月）

・中国貿易収支（7月）

・中国外貨準備高（7月）

・独貿易収支（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（7月）

・ブラジル自動車販売台数（7月）

・米消費者信用残高（6月）

・米10年物国債入札

・ウォルトディズニーカンパニーなど決算発表《ST》