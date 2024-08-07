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8/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:52JST 8/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（34675.46、+3217.04）
・NYダウは上昇（38997.66、+294.39）
・ナスダック総合指数は上昇（16366.86、+166.77）
・SOX指数は上昇（4567.57、+48.12）
・VIX指数は低下（27.71、-10.86）
・米原油先物は上昇（73.20、+0.26）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝144.60-70円
・シカゴ日経先物は下落（33605、大阪比-635）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・外国為替平衡操作の実施状況（4-6月）
・国債買いオペ
・景気先行CI指数（6月）
・景気一致指数（6月）
・コール市場残高（7月）
・ソフトバンクG＜9984＞、NTT＜9432＞、ソニーG＜6758＞、レーザーテック＜6920＞、ホン
ダ＜7267＞など決算発表
・NZ失業率（4-6月）
・中国貿易収支（7月）
・中国外貨準備高（7月）
・独貿易収支（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（7月）
・ブラジル自動車販売台数（7月）
・米消費者信用残高（6月）
・米10年物国債入札
・ウォルトディズニーカンパニーなど決算発表《ST》
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