ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：独貿易収支、米消費者信用残高、中貿易収支など

2024年8月7日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独貿易収支、米消費者信用残高、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　外国為替平衡操作の実施状況(4-6月)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(6月)　109.1　111.2
14:00　景気一致指数(6月)　113.8　117.1
15:00　コール市場残高(7月、日本銀行)


＜海外＞
07:45　NZ・失業率(4-6月)　4.7％　4.3％
15:00　独・貿易収支(6月)　　249億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(7月)　　0.5％
22:00　ブ・自動車販売台数(7月)　　214304台
28:00　米・消費者信用残高(6月)　103.00億ドル　113.54億ドル


中・貿易収支(7月)　995.0億ドル　990.5億ドル

中・外貨準備高(7月)　　3兆2223億6千万ドル

米・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事