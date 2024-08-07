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今日の注目スケジュール：独貿易収支、米消費者信用残高、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独貿易収支、米消費者信用残高、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 外国為替平衡操作の実施状況(4-6月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(6月) 109.1 111.2
14:00 景気一致指数(6月) 113.8 117.1
15:00 コール市場残高(7月、日本銀行)
＜海外＞
07:45 NZ・失業率(4-6月) 4.7％ 4.3％
15:00 独・貿易収支(6月) 249億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(7月) 0.5％
22:00 ブ・自動車販売台数(7月) 214304台
28:00 米・消費者信用残高(6月) 103.00億ドル 113.54億ドル
中・貿易収支(7月) 995.0億ドル 990.5億ドル
中・外貨準備高(7月) 3兆2223億6千万ドル
米・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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