*08:48JST 8/6

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝143.80-90円

・シカゴ日経先物は上昇（33190、大阪比+1810）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（31458.42、-4451.28）

・NYダウは下落（38703.27、-1033.99）

・ナスダック総合指数は下落（16200.08、-576.08）

・SOX指数は下落（4519.45、-88.31）

・VIX指数は上昇（38.57、+15.18）

・米原油先物は下落（72.94、-0.58）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・毎月勤労統計（6月）

・家計調査（6月）

・消費動向指数（6月）

・新車販売台数（7月）

・10年物国債入札

・岸田首相が原爆の日の広島市で記者会見

・三菱重＜7011＞、スズキ＜7269＞、ダイキン＜6367＞、ソフトバンク＜9434＞、東京海上<

8766>など決算発表

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・スイス失業率（7月）

・独製造業受注（6月）

・ユーロ圏小売売上高（6月）

・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表

・ブラジル貿易収支（7月）

・カナダ貿易収支（6月）

・米貿易収支（6月）

・米3年物国債入札

・キャタピラー、ウーバー、エアビーアンドビーなど決算発表《ST》