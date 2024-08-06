関連記事
8/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:48JST 8/6
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝143.80-90円
・シカゴ日経先物は上昇（33190、大阪比+1810）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（31458.42、-4451.28）
・NYダウは下落（38703.27、-1033.99）
・ナスダック総合指数は下落（16200.08、-576.08）
・SOX指数は下落（4519.45、-88.31）
・VIX指数は上昇（38.57、+15.18）
・米原油先物は下落（72.94、-0.58）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・毎月勤労統計（6月）
・家計調査（6月）
・消費動向指数（6月）
・新車販売台数（7月）
・10年物国債入札
・岸田首相が原爆の日の広島市で記者会見
・三菱重＜7011＞、スズキ＜7269＞、ダイキン＜6367＞、ソフトバンク＜9434＞、東京海上<
8766>など決算発表
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・スイス失業率（7月）
・独製造業受注（6月）
・ユーロ圏小売売上高（6月）
・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録公表
・ブラジル貿易収支（7月）
・カナダ貿易収支（6月）
・米貿易収支（6月）
・米3年物国債入札
・キャタピラー、ウーバー、エアビーアンドビーなど決算発表《ST》
スポンサードリンク