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1日の日本国債市場概況：債券先物は142円96銭で終了
*16:36JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は142円96銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付143円03銭 高値143円06銭 安値142円70銭 引け142円96銭
売買高総計30109枚
2年 463回 0.461％
5年 170回 0.653％
10年 375回 1.031％
20年 189回 1.791％
債券先物9月限は、143円03銭で取引を開始。日銀の利上げ継続の可能性示唆を受けた売りで142円70銭へ下げた後、パウエル米FRB議長の9月会合で利下げが選択肢となる可能性指摘を受けた買いで143円06銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.29％、10年債は4.06％、30年債は4.32％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.28％、英国債は3.95％、オーストラリア10年債は4.08％、NZ10年債は4.25％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・16:55 独・7月製造業PMI改定値（予想：42.6、速報値：42.6）
・17:00 ユーロ圏・7月製造業PMI改定値（予想：45.6、速報値：45.6）
・17:00 欧州中央銀行（ECB）経済報告
・17:30 英・7月製造業PMI改定値（予想：51.8、速報値：51.8）
・18:00 ユーロ圏・6月失業率（予想：6.4％、5月：6.4％）
・20:00 英中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.6万件、前回：23.5万件）
・21:30 米・4-6月期非農業部門労働生産性（前期比年率予想：+1.8％、1-3月期：+0.2％）
・22:45 米・7月製造業PMI改定値（予想：49.6、速報値：49.5）
・23:00 米・7月ISM製造業景況指数（予想：48.8、6月：48.5）
・23:00 米・6月建設支出（前月比予想：+0.2％、5月：-0.1％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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