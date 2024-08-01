*16:36JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は142円96銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円03銭 高値143円06銭 安値142円70銭 引け142円96銭

売買高総計30109枚

2年 463回 0.461％

5年 170回 0.653％

10年 375回 1.031％

20年 189回 1.791％

債券先物9月限は、143円03銭で取引を開始。日銀の利上げ継続の可能性示唆を受けた売りで142円70銭へ下げた後、パウエル米FRB議長の9月会合で利下げが選択肢となる可能性指摘を受けた買いで143円06銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.29％、10年債は4.06％、30年債は4.32％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.28％、英国債は3.95％、オーストラリア10年債は4.08％、NZ10年債は4.25％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・7月製造業PMI改定値（予想：42.6、速報値：42.6）

・17:00 ユーロ圏・7月製造業PMI改定値（予想：45.6、速報値：45.6）

・17:00 欧州中央銀行（ECB）経済報告

・17:30 英・7月製造業PMI改定値（予想：51.8、速報値：51.8）

・18:00 ユーロ圏・6月失業率（予想：6.4％、5月：6.4％）

・20:00 英中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.6万件、前回：23.5万件）

・21:30 米・4-6月期非農業部門労働生産性（前期比年率予想：+1.8％、1-3月期：+0.2％）

・22:45 米・7月製造業PMI改定値（予想：49.6、速報値：49.5）

・23:00 米・7月ISM製造業景況指数（予想：48.8、6月：48.5）

・23:00 米・6月建設支出（前月比予想：+0.2％、5月：-0.1％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》