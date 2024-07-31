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出来高変化率ランキング（10時台）～メタリアル、愛三工などがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～メタリアル、愛三工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月31日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6182＞ メタリアル 377000 69895.98 208.47% -0.0078%
＜2236＞ GXUS配貴 39340 16154.989 139.98% -0.0118%
＜3911＞ Aiming 1268500 60144.88 195.23% 0.1057%
＜7283＞ 愛三工 977200 195561.84 220.35% 0.1716%
＜2093＞ 米債02La 320 576.26 131.43% -0.0072%
＜6419＞ マースGHD 472200 658014.6 102.62% 0.0013%
＜6413＞ 理想科 82500 51940.5 168.7% 0.129%
＜9161＞ ID＆EHD 140600 238716.6 68.69% 0.0113%
＜9828＞ 元気寿司 314600 311884.8 125.83% 0.1432%
＜4498＞ サイバトラスト 49600 42533.84 71.54% -0.0801%
＜8395＞ 佐賀銀 45700 56285.12 68.13% 0.0513%
＜4461＞ 一工薬 158900 193156.2 86.27% -0.1251%
＜3793＞ ドリコム 465700 142183.5 84.22% 0.0723%
＜6196＞ ストライク 304900 575670 78.14% -0.0637%
＜6272＞ レオン自機 92300 78946.78 47.26% -0.0264%
＜3388＞ 明治電機 81500 55394.18 74.69% -0.1103%
＜7185＞ ヒロセ通商 17500 50358.6 41.28% -0.0193%
＜2127＞ 日本M＆A 6214400 1652654.038 95.29% -0.1674%
＜3636＞ 三菱総研 48200 116824.6 63.48% -0.0785%
＜9507＞ 四国電 1179000 743654.01 69.01% 0.03%
<7600> 日本MDM 117900 106326.42 41.08% 0.0214%
<6455> モリタHD 106400 101134.46 69.92% 0.0734%
<5938> LIXIL 2981000 3084684.21 43.98% -0.0594%
<4419> Finatext 211600 129350.28 40.78% -0.052%
<3236> プロパスト 154800 32653.46 14.76% -0.0055%
<4547> キッセイ薬 85600 170116.4 47.38% 0.0531%
<6430> ダイコク電 97500 262931.6 30.72% 0.0082%
<6823> リオン 78300 77291.14 88.19% -0.1114%
<4417> グローセキュ 57600 262085 28.79% 0.0597%
<8963> INV 191446 10512871.34 5.01% -0.0075%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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