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出来高変化率ランキング（10時台）～メタリアル、愛三工などがランクイン

2024年7月31日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～メタリアル、愛三工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月31日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6182＞ メタリアル　　　　 377000 　69895.98　 208.47% -0.0078%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　39340 　16154.989　 139.98% -0.0118%
＜3911＞ Aiming　　　　1268500 　60144.88　 195.23% 0.1057%
＜7283＞ 愛三工　　　　　　　977200 　195561.84　 220.35% 0.1716%
＜2093＞ 米債02La　　　　320 　576.26　 131.43% -0.0072%
＜6419＞ マースGHD　　　　472200 　658014.6　 102.62% 0.0013%
＜6413＞ 理想科　　　　　　　82500 　51940.5　 168.7% 0.129%
＜9161＞ ID＆EHD　　　　140600 　238716.6　 68.69% 0.0113%
＜9828＞ 元気寿司　　　　　　314600 　311884.8　 125.83% 0.1432%
＜4498＞ サイバトラスト　　　49600 　42533.84　 71.54% -0.0801%
＜8395＞ 佐賀銀　　　　　　　45700 　56285.12　 68.13% 0.0513%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　　158900 　193156.2　 86.27% -0.1251%
＜3793＞ ドリコム　　　　　　465700 　142183.5　 84.22% 0.0723%
＜6196＞ ストライク　　　　　304900 　575670　 78.14% -0.0637%
＜6272＞ レオン自機　　　　　92300 　78946.78　 47.26% -0.0264%
＜3388＞ 明治電機　　　　　　81500 　55394.18　 74.69% -0.1103%
＜7185＞ ヒロセ通商　　　　　17500 　50358.6　 41.28% -0.0193%
＜2127＞ 日本M＆A　　　　　6214400 　1652654.038　 95.29% -0.1674%
＜3636＞ 三菱総研　　　　　　48200 　116824.6　 63.48% -0.0785%
＜9507＞ 四国電　　　　　　　1179000 　743654.01　 69.01% 0.03%
<7600> 日本MDM　　　　　117900 　106326.42　 41.08% 0.0214%
<6455> モリタHD　　　　　106400 　101134.46　 69.92% 0.0734%
<5938> LIXIL　　　　　2981000 　3084684.21　 43.98% -0.0594%
<4419> Finatext　　211600 　129350.28　 40.78% -0.052%
<3236> プロパスト　　　　　154800 　32653.46　 14.76% -0.0055%
<4547> キッセイ薬　　　　　85600 　170116.4　 47.38% 0.0531%
<6430> ダイコク電　　　　　97500 　262931.6　 30.72% 0.0082%
<6823> リオン　　　　　　　78300 　77291.14　 88.19% -0.1114%
<4417> グローセキュ　　　　57600 　262085　 28.79% 0.0597%
<8963> INV　　　　　　　191446 　10512871.34　 5.01% -0.0075%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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