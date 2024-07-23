*08:37JST 7/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40415.44、+127.91）

・ナスダック総合指数は上昇（18007.57、+280.63）

・シカゴ日経先物は上昇（39950、大阪比+470）

・SOX指数は上昇（5477.83、+210.67）

・VIX指数は低下（14.91、-1.61）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39599.00、-464.79）

・1ドル＝157.00-10円

・米原油先物は下落（78.40、-0.24）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国債買いオペ

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日本銀行）

・工作機械受注（6月）

・フィットイージーが新規上場

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・独2年物国債入札

・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）

・米中古住宅販売件数（6月）

・米2年物国債入札

・テスラ、アルファベット、UPS、ゼネラルモーターズ、ゼネラルエレクトリックな

ど決算発表《ST》