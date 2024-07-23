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7/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 7/23
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40415.44、+127.91）
・ナスダック総合指数は上昇（18007.57、+280.63）
・シカゴ日経先物は上昇（39950、大阪比+470）
・SOX指数は上昇（5477.83、+210.67）
・VIX指数は低下（14.91、-1.61）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39599.00、-464.79）
・1ドル＝157.00-10円
・米原油先物は下落（78.40、-0.24）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・国債買いオペ
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日本銀行）
・工作機械受注（6月）
・フィットイージーが新規上場
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・独2年物国債入札
・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）
・米中古住宅販売件数（6月）
・米2年物国債入札
・テスラ、アルファベット、UPS、ゼネラルモーターズ、ゼネラルエレクトリックな
ど決算発表《ST》
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