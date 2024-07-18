*07:12JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが重し（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

SEP24

Ｏ 41600（ドル建て）

Ｈ 41645

Ｌ 40195

Ｃ 40295 大証比-785（イブニング比+45）

Vol 13334



SEP24

Ｏ 41530（円建て）

Ｈ 41600

Ｌ 40135

Ｃ 40240 大証比-840（イブニング比-10）

Vol 40149

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.21円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、ディスコ＜6146＞、東京エレク＜8035＞、ルネサス＜6723＞、アドバンテスト<

6857>、ソフトバンクG＜9984＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 204.39 -2.21 3193 -61

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.24 -0.09 1756 -14

8035 (TOELY) 東京エレク 100.92 -12.77 31529 -1861

6758 (SONY.N) ソニー 95.96 -0.17 14990 -195

9432 (NTTYY) NTT 25.33 0.48 158 -1.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 21.49 0.09 3357 -35

6501 (HTHIY) 日立製作所 47.80 -0.40 3733 -74

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.41 -0.52 41255 -1125

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 34.73 -1.37 10850 -495

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.37 0.09 6676 -141

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.98 0.39 8043 -123

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.80 -0.18 10778 -127

8031 (MITSY) 三井物産 476.76 -4.99 3724 -53

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.73 -0.14 9162 -176

4568 (DSNKY) 第一三共 38.51 0.29 6016 -57

9433 (KDDIY) KDDI 14.41 0.23 4502 -43

7974 (NTDOY) 任天堂 13.77 -0.15 8604 -144

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.31 -0.53 6141 -74

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.54 -0.02 1694 -22

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.95 0.18 4358 -42

6902 (DNZOY) デンソー 16.14 0.04 2522 -64

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.16 -0.03 5986 -73

4661 (OLCLY) オリエンランド 29.27 0.40 4572 -49

8411 (MFG.N) みずほFG 4.41 0.03 3444 -14

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.27 -0.15 22291 -574

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.70 0.40 4280 -29

7741 (HOCPY) HOYA 130.74 1.39 20423 -402

6503 (MIELY) 三菱電機 36.55 0.36 2855 -30

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.80 -0.13 3687 -103

7751 (CAJPY) キヤノン 28.41 0.02 4438 -61

6273 (SMCAY) SMC 25.44 -0.47 79480 -1940

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 0.05 1375 -191

6146 (DSCSY) ディスコ 36.60 -3.20 57173 -3437

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.36 0.09 1775 -30

8053 (SSUMY) 住友商事 25.90 -0.05 4046 -60

6702 (FJTSY) 富士通 16.71 -0.11 2610 -40.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 86.89 1.32 13573 -207

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.64 0.14 6136 -113

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1562 -102.5

8002 (MARUY) 丸紅 197.14 1.62 3080 -58

6723 (RNECY) ルネサス 9.71 -0.48 3034 -176

6954 (FANUY) ファナック 14.28 -0.14 4461 -108

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.73 -0.01 3707 -52

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.80 0.60 1552 -32

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.03 0.74 5003 -63

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.00 -0.13 3749 -74

6594 (NJDCY) 日本電産 11.15 0.06 6967 -49

6857 (ATEYY) アドバンテスト 38.50 -2.40 6014 -347

4543 (TRUMY) テルモ 17.65 0.18 2757 -69.5

8591 (IX.N) オリックス 119.33 1.37 3728 -47

（時価総額上位50位、1ドル156.21円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.32 3430 4 0.12

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 6.58 5139 0 0.00

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.38 2403 -0.5 -0.02

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.96 3874 -4 -0.10

9101 (NPNYY) 日本郵船 5.95 4646 -5 -0.11

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4374 -764 -14.87

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 1375 -191 -12.20

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.20 4093 -534 -11.54

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1562 -102.5 -6.16

6146 (DSCSY) ディスコ 36.60 57173 -3437 -5.67



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：41198.08 前日比：243.60

始値：40862.57 高値：41221.98 安値：40849.71

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17996.93 前日比：-512.42

始値：18188.19 高値：18223.24 安値：17972.87

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5588.27 前日比：-78.93

始値：5610.07 高値：5622.49 安値：5584.81

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.376％ 米10年国債 4.158％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は243.60ドル高の41,198.08ドル、ナスダックは

512.41ポイント安の17,996.93で取引を終了した。

利下げ時期の不透明感に寄り付き後、まちまち。住宅着工件数が予想以上に増加し

ソフトランディング期待を受けた買いにダウは大きく上昇した。一方、ナスダック

は半導体が売られ、大幅安となり、終盤にかけて下げ幅を拡大。ダウは終日堅調に

推移し、連日過去最高値を更新し、まちまちで終了した。セクター別では、食品・

飲料・タバコが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落。

地銀のシチズンズ・フィナンシャル・グループ（CFG）は四半期決算で非金利収入が

強く、今後、純金利収入の回復を指摘する楽観的な見通しを好感し、上昇。「Van

s」ブランドなどを運営するアパレルのVF（VFC）は「Supreme」ブランドをフランス

のエシロールルックスオティカに売却する計画を発表、バランスシート改善につな

がると買われた。製薬会社のジョンソン・アンド・ジョンソン（JNJ）は4－6月期決

算で売上高と調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。

半導体のエヌビディア（NVDA）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）など

はバイデン政権が対中半導体輸出規制を一段と強化する措置を警戒、さらに、共和

党大統領候補のトランプ氏の発言を受け対中関係悪化、また、対台湾との関係の不

透明性が警戒され、大幅安。帯端末のアップル（AAPL）やソフトウエア会社のマイ

クロソフト（MSFT）などは、共和党副大統領候補のJ・D・バンス氏がハイテクセク

ターを巡り取り締まりを強化する意向を示したことが警戒され、売られた。格安航

空会社のスピリット航空（SAVE）はアナリストが投資判断を引下げ下落。ディスカ

ウントストア運営のファイブ・ビロウ（FIVE）は第2四半期の1株利益見通しを下方

修正、さらに、最高経営責任者（CEO）の辞任を発表し、売られた。

航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株利

益は予想を上回ったが、第3四半期の見通しが予想を下回り、時間外取引で売られて

いる。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》