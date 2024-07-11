ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～西部技研、サイゼリヤなどがランクイン

2024年7月11日 09:42

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～西部技研、サイゼリヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月11日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9560＞ プログリット　　　 1155200 　107185.08　 223.04% 0.1563%
＜3111＞ オーミケンシ　　　　140100 　171136.12　 192.99% 0.0563%
＜2840＞ iFナス100　　　12857 　10494.84　 136.47% 0.0091%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　75710 　112286.45　 109.93% 0.0095%
＜3093＞ トレファク　　　　　691400 　41285.599　 104.12% 0.0852%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　9366 　450578.9　 90.91% 0.009%
＜2247＞ iF500H無　　　6799 　47235.89　 88.44% 0.0103%
＜7022＞ サノヤスHD　　　　767700 　197449.925　 86.97% 0.0594%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　　1266000 　61135.6　 81.55% -0.0834%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　2388500 　3068505.2　 77.12% 0.0476%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　56900 　27776.9　 64.87% 0.0086%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　8418 　88689.306　 57.91% 0.0084%
＜5243＞ note　　　　　　198500 　57149.621　 50.86% -0.0043%
＜4165＞ プレイド　　　　　　1308300 　77367.04　 40.93% -0.1719%
＜1456＞ iF225ベア　　　329660 　747205.16　 37.8% -0.0117%
＜2563＞ iS500米H　　　832720 　475800.11　 34.89% 0.0086%
＜3760＞ ケイブ　　　　　　　32700 　164365.555　 30.72% -0.0295%
＜1478＞ iS高配当　　　　　15501 　30367.32　 29.07% 0.0064%
＜4348＞ インフォコム　　　　144100 　45002.089　 28.68% 0%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　779000 　744462.4　 28.58% 0.0383%
<6183> ベル24HD　　　　182200 　401606.4　 28.54% -0.04%
<9099> C＆FロジHD　　　59200 　190570.14　 28.08% -0.0069%
<6289> 技研製　　　　　　　119400 　224641.6　 25.28% 0.001%
<2157> コシダカHD　　　　824000 　158694.52　 22.49% -0.0105%
<3543> コメダ　　　　　　　277400 　549273　 18.29% -0.0314%
<2841> iFナス100H　　7076 　525717.98　 18.11% 0.0086%
<3064> MonotaRO　　1399200 　59660.262　 14.09% 0.1255%
<1348> MXSトピクス　　　73620 　2309093.78　 13.06% 0.0091%
<6223> 西部技研　　　　　　92200 　186884.376　 12.74% 0.0381%
<1815> 鉄建建設　　　　　　51700 　132099.58　 7.81% -0.0053%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事