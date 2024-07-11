*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～西部技研、サイゼリヤなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月11日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9560＞ プログリット 1155200 107185.08 223.04% 0.1563%

＜3111＞ オーミケンシ 140100 171136.12 192.99% 0.0563%

＜2840＞ iFナス100 12857 10494.84 136.47% 0.0091%

＜2521＞ 上場米HE 75710 112286.45 109.93% 0.0095%

＜3093＞ トレファク 691400 41285.599 104.12% 0.0852%

＜2630＞ MXS米株ヘ 9366 450578.9 90.91% 0.009%

＜2247＞ iF500H無 6799 47235.89 88.44% 0.0103%

＜7022＞ サノヤスHD 767700 197449.925 86.97% 0.0594%

＜7581＞ サイゼリヤ 1266000 61135.6 81.55% -0.0834%

＜2134＞ キタハマキャピ 2388500 3068505.2 77.12% 0.0476%

＜2569＞ 上場NSQヘ 56900 27776.9 64.87% 0.0086%

＜2632＞ MXSナ100ヘ 8418 88689.306 57.91% 0.0084%

＜5243＞ note 198500 57149.621 50.86% -0.0043%

＜4165＞ プレイド 1308300 77367.04 40.93% -0.1719%

＜1456＞ iF225ベア 329660 747205.16 37.8% -0.0117%

＜2563＞ iS500米H 832720 475800.11 34.89% 0.0086%

＜3760＞ ケイブ 32700 164365.555 30.72% -0.0295%

＜1478＞ iS高配当 15501 30367.32 29.07% 0.0064%

＜4348＞ インフォコム 144100 45002.089 28.68% 0%

＜4935＞ リベルタ 779000 744462.4 28.58% 0.0383%

<6183> ベル24HD 182200 401606.4 28.54% -0.04%

<9099> C＆FロジHD 59200 190570.14 28.08% -0.0069%

<6289> 技研製 119400 224641.6 25.28% 0.001%

<2157> コシダカHD 824000 158694.52 22.49% -0.0105%

<3543> コメダ 277400 549273 18.29% -0.0314%

<2841> iFナス100H 7076 525717.98 18.11% 0.0086%

<3064> MonotaRO 1399200 59660.262 14.09% 0.1255%

<1348> MXSトピクス 73620 2309093.78 13.06% 0.0091%

<6223> 西部技研 92200 186884.376 12.74% 0.0381%

<1815> 鉄建建設 51700 132099.58 7.81% -0.0053%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》