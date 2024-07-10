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7/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:49JST 7/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（41580.17、+799.47）
・ナスダック総合指数は上昇（18429.29、+25.55）
・1ドル＝161.20-30円
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（39291.97、-52.82）
・シカゴ日経先物は下落（41515、大阪比-105）
・SOX指数は下落（5765.20、-0.01）
・VIX指数は上昇（12.51、+0.14）
・米原油先物は下落（81.41、-0.92）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・国内企業物価指数（6月）
・中古車販売台数（6月）
・石油製品価格（8日）
・アラブ経済フォーラム
・国債買いオペ
・債券市場参加者会合
・岸田首相が14日までドイツ、米国を歴訪
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・中国消費者物価指数（6月）
・中国生産者物価指数（6月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（6月）
・米卸売在庫（5月）
・米10年物国債入札
・パウエル米FRB議長が下院金融委員会で証言
・米シカゴ連銀総裁とボウマンFRB理事がイベント開会のあいさつ《ST》
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