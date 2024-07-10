*08:49JST 7/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（41580.17、+799.47）

・ナスダック総合指数は上昇（18429.29、+25.55）

・1ドル＝161.20-30円

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（39291.97、-52.82）

・シカゴ日経先物は下落（41515、大阪比-105）

・SOX指数は下落（5765.20、-0.01）

・VIX指数は上昇（12.51、+0.14）

・米原油先物は下落（81.41、-0.92）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国内企業物価指数（6月）

・中古車販売台数（6月）

・石油製品価格（8日）

・アラブ経済フォーラム

・国債買いオペ

・債券市場参加者会合

・岸田首相が14日までドイツ、米国を歴訪

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・中国消費者物価指数（6月）

・中国生産者物価指数（6月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（6月）

・米卸売在庫（5月）

・米10年物国債入札

・パウエル米FRB議長が下院金融委員会で証言

・米シカゴ連銀総裁とボウマンFRB理事がイベント開会のあいさつ《ST》