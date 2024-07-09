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9日の日本国債市場概況：債券先物は142円90銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:25JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は142円90銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年9月限
寄付142円66銭 高値142円92銭 安値142円65銭 引け142円90銭
売買高総計23526枚
2年 462回 0.348％
5年 169回 0.571％
10年 375回 1.075％
20年 188回 1.939％
債券先物9月限は、142円66銭で取引を開始。夜間取引での下落にともない売りが先行したといわれ、142円65銭まで下げた。その後、財務省の5年債入札の結果は強いとの見方から買いが優勢になり、142円92銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.63％、10年債は4.29％、30年債は4.48％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.56％、英国債は4.12％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.61％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・22:15 バー米FRB副議長(銀行監督担当)講演
・23:00 パウエル米FRB議長議会証言（上院銀行委員会）
・02:00 米財務省・3年債入札
・02:30 ボウマン米FRB理事講演
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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