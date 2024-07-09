*15:38JST 東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ

電気機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、精密機器、情報・通信業、化学工業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、銀行業、石油・石炭製品、ゴム製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電気機器 ／ 5,286.36 ／ 2.79

2. 非鉄金属 ／ 1,531.77 ／ 2.25

3. 精密機器 ／ 12,773.33 ／ 2.20

4. 情報・通信業 ／ 6,027.37 ／ 1.88

5. 化学工業 ／ 2,757.04 ／ 1.84

6. 保険業 ／ 2,857.77 ／ 1.39

7. その他製品 ／ 5,573.41 ／ 1.33

8. 金属製品 ／ 1,534.59 ／ 1.11

9. 医薬品 ／ 3,933.56 ／ 1.04

10. 繊維業 ／ 691.35 ／ 0.97

11. ガラス・土石製品 ／ 1,484.06 ／ 0.90

12. サービス業 ／ 3,227.45 ／ 0.88

13. 小売業 ／ 1,777.35 ／ 0.57

14. パルプ・紙 ／ 509.49 ／ 0.56

15. 食料品 ／ 2,299.16 ／ 0.53

16. 建設業 ／ 1,725.09 ／ 0.51

17. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,982.74 ／ 0.39

18. 水産・農林業 ／ 567.29 ／ 0.36

19. 電力・ガス業 ／ 567.96 ／ 0.36

20. 卸売業 ／ 4,228.74 ／ 0.29

21. 証券業 ／ 656.61 ／ 0.28

22. 機械 ／ 3,591.23 ／ 0.25

23. 鉄鋼 ／ 795.52 ／ 0.14

24. 陸運業 ／ 1,921.42 ／ 0.09

25. 空運業 ／ 225.92 ／ -0.04

26. 不動産業 ／ 2,030.9 ／ -0.20

27. 輸送用機器 ／ 5,043.47 ／ -0.23

28. その他金融業 ／ 1,113.41 ／ -0.28

29. ゴム製品 ／ 4,530.55 ／ -0.48

30. 石油・石炭製品 ／ 1,962.97 ／ -0.50

31. 銀行業 ／ 355.46 ／ -0.70

32. 鉱業 ／ 706.88 ／ -1.21

33. 海運業 ／ 1,807.46 ／ -1.50《CS》